BREC K9 y SAR MX de Cancún viajaron a Venezuela para apoyar en labores de rescate

Grupos de especialistas y rescatistas salieron rumbo a Venezuela, mientras que otros ya están en ese país apoyando las labores de recuperación y búsqueda de personas atrapadas. Entre los equipos destacan Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC K9) y SAR MX, ambos enfocados en la localización de personas y recuperación de restos humanos en estructuras derrumbadas.

De acuerdo con cifras estatales, alrededor de 15 especialistas están desplegados en la zona, en regiones como el estado venezolano de La Guaira, epicentro de la tragedia. Los colaboradores transportan equipo especializado como cámaras de búsqueda, sondas, geófonos, sensores sísmicos, herramientas hidráulicas, sierras de cadena, martillos demoledores y otros instrumentos técnicos.

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Las labores de atención posterior al sismo incluyen la evaluación de daños estructurales, rehabilitación de servicios básicos y reanudación segura de actividades. Este proceso exige protocolos estrictos, como los establecidos por organismos oficiales de prevención, con el fin de asegurar que los inmuebles sean habitables antes de retomar actividades laborales o iniciar tareas de limpieza.

Lamentablemente, Venezuela ya atravesaba desde hace tiempo una crisis económica, política y social, y estos sismos de gran magnitud agravaron aún más la situación.

Los binomios son fundamentales para ubicar a personas atrapadas / POR ESTO!

Una luz de esperanza

El equipo BREC K9 movilizó a ocho especialistas hacia Venezuela, integrados en unidades de búsqueda y rescate junto con tres caninos entrenados. Los rescatistas señalaron que su misión en el país está próxima a concluir y que, de concretarse, representará el compromiso de brindar apoyo sin fronteras, actuando con respeto, profesionalismo y solidaridad hacia quienes atraviesan momentos difíciles.

Mientras que SAR MX es otro grupo de rescatistas locales conformado por voluntarios de Protección Civil estatal y del Honorable Cuerpo de Bomberos. A este contingente se suma el perro “Chopper”, reforzando la presencia de binomios caninos en estas tareas.

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El equipo cuenta con amplia experiencia en situaciones de emergencia y desastres, y se especializa en la localización de personas atrapadas mediante perros de rescate, operaciones técnicas y atención prehospitalaria.

Con estas acciones, cerca de 15 especialistas voluntarios ya trabajan en campo. Según informó BREC K9, desde la una de la tarde, hora de Venezuela, se encuentran operando en la zona afectada, debidamente registrados y reconocidos por la OSOCC de la INSARAG, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Elementos de Protección Civil y del H. Cuerpo de Bomberos acuden como voluntarios / POR ESTO!

La ayuda humanitaria también está llegando a la población venezolana, según informó Jazmín Miranda, quien indicó que en las próximas horas se entregará la primera media tonelada de suministros reunidos en su centro de acopio “Venezuela te necesita”, la cual será distribuida entre los afectados.

Ayer se cumplió una semana de los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 en la escala de Richter ocurridos en Venezuela. De forma oficial, se reportan 2 mil 295 fallecidos y 68 mil personas desaparecidas, según autoridades gubernamentales, aunque fuentes no oficiales y organismos internacionales consideran que las cifras podrían ser mayores.

El estado de La Guaira es uno de los más afectados y donde se requiere mayor apoyo, razón por la cual los equipos de BREC K9 y SAR MX continúan trabajando en la zona para brindar asistencia a la nación hermana de Venezuela.