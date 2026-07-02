Actualización terremotos en Venezuela: número de muertos asciende a 2,595, y 12,400 personas siguen desaparecidas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez ofreció una conferencia de prensa la noche de este jueves, donde ha revelado que el número de víctimas por los terremotos de la semana pasada, ha incrementado a 2,595.

También ha afirmado que ninguna de las personas fallecidas va a ser enterrada en una fosa común, ya que están siendo identificadas por sus huellas dactilares, antes de ser entregados a sus familiares.

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¿Cuál es la situación en Venezuela?

El número de fallecidos aumentó 300 víctimas, esto con referencia a la última actualización que había sido informada por el gobierno, mientras que el reporte oficial de heridos es de 12,400. Todo esto, mientras siguen los trabajos de búsqueda y rescate en zonas como La Guaira.

Hasta el momento, se ha informado que existe un total de 19 mil elementos entre policías y militares trabajando en campo. También se hizo la aclaración de que no existe una diferencia entre las cifras reveladas entre el Gobierno y Naciones Unidas.

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Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), estima que el número de víctimas mortales estaría cerca de las 10 mil personas.

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