Intentan ejecutar a un hombre en la Supermanzana 216 de Cancún

Un intento de ejecución se registró la noche de este jueves en el fraccionamiento Galaxias La Guadalupana, en la Supermanzana 216, en donde el conductor de un vehículo resultó lesionado, luego de un ataque a balazos.

Las primeras investigaciones señalaron que el agraviado descendió de su automóvil, tipo Bora, para tratar de huir de la agresión y avanzó dos cuadras de distancia para pedir ayuda.

Las corporaciones policíacas y de emergencia recibieron el reporte de un lesionado por arma de fuego a unos metros de la avenida Puerto Juárez, conocida como La Talleres. En este punto localizaron a la víctima, quien recibió el auxilio de paramédicos para su traslado al Hospital General.

Posteriormente, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana localizaron el vehículo del agraviado en la calle 62, a unos metros de la avenida 127, en el tramo comprendido entre las avenidas Talleres y Leona Vicario.

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El conductor del vehículo lo dejó estacionado frente a un domicilio, al ser agredido a balazos y corrió por lo menos dos cuadras para ponerse a salvo.

Dentro del vehículo de color gris oscuro, los policías detectaron que había varias latas de bebidas embriagantes y la carrocería presenta por lo menos cuatro impactos de bala, principalmente del lado del conductor.

Las primeras versiones señalaron que el agraviado recibió dos de disparos, en el hombro izquierdo, por lo cual fue ingresado al área de urgencias del Hospital General.

Los policías municipales acordonaron la calle 62, para resguardar el automóvil con los impactos de bala, para la posterior intervención de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).