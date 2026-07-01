México envía más ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos: salen 2 aviones de la Fuerza Aérea

Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron este 1 de julio rumbo a Venezuela con ayuda humanitaria, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron al país sudamericano.

El Gobierno de México informó que las aeronaves trasladan insumos médicos, materiales de apoyo, plantas generadoras de energía eléctrica y equipo de primeros auxilios para atender a la población damnificada.

¿Qué ayuda envió México a Venezuela?

Uno de los aviones, un transporte pesado C-130 Hércules, despegó con material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana y cinco plantas generadoras de energía eléctrica.

Una segunda aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana transporta tres plantas generadoras adicionales, así como insumos médicos y materiales destinados a las labores de atención en las zonas afectadas por los terremotos.

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¿Cuántos vuelos de ayuda ha enviado México?

Con estos traslados, México suma cinco vuelos de ayuda humanitaria hacia Venezuela. En total, el apoyo incluye 240 elementos del Ejército, ocho binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 10 binomios de la Guardia Nacional.

También viajaron 11 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, 13.1 toneladas de medicamentos, cuatro toneladas de equipo y materiales para actividades de salvamento y rescate, ocho plantas generadoras de luz y 80 kilos de medicamentos aportados por la Cruz Roja Mexicana.

El día de hoy otra aeronave de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, realice un vuelo hacia Venezuela, transportando tres plantas generadoras de energía eléctrica, para hacer un total de 8; así como otros insumos médicos y materiales para las labores de Ayuda Humanitaria pic.twitter.com/DP1RO61z6Y — México Aeroespacial y Defensa (@maeroespacial) July 1, 2026

¿Por qué México envió apoyo a Venezuela?

El envío forma parte de la respuesta humanitaria del Gobierno de México ante los daños provocados por los terremotos en Venezuela, donde continúan las labores de rescate, atención médica y apoyo a comunidades afectadas.

Las autoridades mexicanas han reiterado su solidaridad con el pueblo venezolano y mantienen coordinación para continuar con el apoyo mientras avance la emergencia.

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