¿Por qué Honduras no enviará ayuda a Venezuela? Esto dijo el presidente Asfura

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha confirmado que no va a mandar ayuda humanitaria a Venezuela, nación que fue afectada por dos fuertes sismos el pasado 24 de junio.

Por medio de una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales, el mandatario hondureño justificó su decisión, afirmando que prioriza las necesidades de su pueblo, también aseguró que el pueblo venezolano va a tener ayuda de muchos otros países.

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“Que Dios me perdone, pero tengo que velar primero por cada hondureño. Yo estoy seguro que a Venezuela le va a llegar mucha ayuda de otros países y hoy tengo que enfocarme en las necesidades de mi país. Hoy tengo que enfocarme en Honduras y en las necesidades de cada hondureño. Pero que Dios los bendiga y los proteja a cada uno de los venezolanos que hoy están sufriendo"

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¿Cuál es la situación en Venezuela?

Luego de los fuertes sismos que afectaron varias regiones de Venezuela, la cifras de muertos ha incrementado a dos mil 295 muertos, así lo ha dado a conocer el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez.

Por otro lado, se ha confirmado que la cifra de heridos ya es de más de once mil heridos. Ante el complejo panorama que enfrenta Venezuela, al menos 25 países han enviado ayuda humanitaria, entre ellos México.

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