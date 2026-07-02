México suma 71 toneladas de ayuda para Venezuela tras sismos; Sheinbaum anuncia envío de barco de Marina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México ha transportado 71.2 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los sismos que afectaron al país sudamericano el pasado 24 de junio.

Al inicio de la conferencia mañanera de este jueves 2 de julio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria presentó un informe sobre las acciones del Agrupamiento Yumare de la Secretaría de la Defensa Nacional, que permanece en territorio venezolano.

¿Qué ayuda ha enviado México a Venezuela?

Sheinbaum detalló que, además de la presencia de 250 elementos mexicanos, se enviaron 43.2 toneladas de insumos en una primera etapa y 28 toneladas adicionales el 2 de julio.

El apoyo incluye alimentos no perecederos, medicamentos y materiales solicitados por el Gobierno de Venezuela. También fueron trasladadas ocho plantas de energía con torre de iluminación y panel solar, así como 80 kilos de material de la Cruz Roja Mexicana.

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¿Qué labores realiza el Agrupamiento Yumare?

De acuerdo con el informe presentado por la presidenta, el Agrupamiento Yumare realiza tareas de coordinación con autoridades venezolanas, búsqueda y rescate en edificios colapsados, reconocimiento con binomios canófilos, retiro de escombros, atención médica y primeros auxilios.

Entre el 26 de junio y el 1 de julio, el personal mexicano rescató a dos personas con vida, recuperó 40 cuerpos y rescató a un perro. También brindó mil 411 consultas médicas y de primeros auxilios.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que Secretaría de la @Defensamx1 ha enviado a #Venezuela 250 elementos así como 71.2 toneladas ayuda humanitaria, alimentos no perecederos y medicamentos, 8 plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kg de material de… pic.twitter.com/IPYtx7xqGT — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 2, 2026

¿México enviará más apoyo?

Sheinbaum anunció que se prevé el envío de un barco de la Secretaría de Marina, probablemente este viernes, con ayuda reunida en distintos centros de acopio.

La presidenta señaló que el objetivo es mantener el respaldo a Venezuela mientras continúan las tareas de rescate, atención médica y apoyo a la población afectada por los sismos.

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