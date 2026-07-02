OMS declara terminado brote de hantavirus en crucero MV Hondius tras último caso en cuarentena

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró terminado el brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius, luego de que la última persona bajo vigilancia completó su periodo de cuarentena y dio negativo a la prueba.

El anuncio fue realizado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, a través de su cuenta de X. El funcionario explicó que el último contacto de una persona expuesta al virus ya regresó a casa tras concluir el seguimiento sanitario.

¿Por qué la OMS dio por terminado el brote?

De acuerdo con Tedros Adhanom, no se han reportado nuevos casos de hantavirus desde el pasado 25 de mayo. Ese dato permitió a la OMS considerar cerrado el brote vinculado al crucero MV Hondius.

La persona que permanecía en cuarentena era el último contacto identificado de un caso expuesto al virus. Tras completar el periodo de aislamiento y obtener un resultado negativo, las autoridades sanitarias dieron por concluida la vigilancia activa.

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¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral que puede transmitirse a las personas por contacto con secreciones, orina o excremento de roedores infectados. Aunque no todos los casos son graves, algunas infecciones pueden causar complicaciones respiratorias o renales.

Por ello, los brotes suelen requerir aislamiento, rastreo de contactos y seguimiento médico de las personas expuestas.

Today, the final contact of a person exposed to #hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative and returned home. No further cases have been reported since the 25th of May. Therefore, @WHO considers the hantavirus outbreak over. pic.twitter.com/ePQnylyo0k — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 2, 2026

¿Qué ocurrió en el crucero MV Hondius?

El caso del MV Hondius activó protocolos de vigilancia sanitaria para identificar posibles contagios y evitar la propagación del virus entre personas que pudieron estar expuestas.

Con el último contacto fuera de cuarentena y sin nuevos casos desde mayo, la OMS informó que el brote quedó oficialmente terminado.

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