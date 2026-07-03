Adolescente de 14 años es reportada como desaparecida en Tulum; activan ficha de búsqueda

Una adolescente de 14 años fue reportada como desaparecida en el municipio de Tulum, luego de ser vista por última vez el 2 de julio de 2026, motivo por el cual la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó los protocolos de búsqueda para localizar a Esmeralda Gómez Frías y solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha 53/FDC/2026 emitida mediante el Protocolo Alba Quintana Roo y la Alerta Amber, la denuncia por la desaparición de la menor fue presentada el mismo día en que ocurrieron los hechos. Desde entonces, las autoridades iniciaron los mecanismos correspondientes para su búsqueda y localización en coordinación con las instancias encargadas.

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La información difundida por la Fiscalía detalla que Esmeralda Gómez Frías es de nacionalidad mexicana, de tez clara, complexión delgada, cabello negro, lacio y corto hasta la altura de los hombros, ojos café oscuro, con una estatura aproximada de 1.25 metros y un peso cercano a los 30 kilogramos. No cuenta con señas particulares visibles.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una playera de manga corta color gris, short negro y sandalias negras, de acuerdo con los datos proporcionados en la ficha oficial de búsqueda. Las autoridades pidieron a la población colaborar con cualquier información que pueda contribuir a ubicarla.

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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier dato relacionado con el paradero de Esmeralda Gómez Frías a través del número 998 881 7150, extensión 2130, y evitar la difusión de información no confirmada que pudiera afectar las labores de búsqueda.

Las autoridades mantienen activa la ficha correspondiente y continúan con las acciones establecidas dentro de los protocolos de atención para personas no localizadas, con el objetivo de obtener información que permita localizar a la adolescente.