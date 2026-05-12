OMS advierte más casos de hantavirus en crucero MV Hondius; riesgo global sigue bajo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que podrían confirmarse más casos de hantavirus entre los pasajeros del crucero MV Hondius, luego de los resultados de pruebas aplicadas tras el desembarco en España.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la OMS explicó que el periodo de incubación del virus y la convivencia dentro de la embarcación hacen posible que otros pasajeros den positivo en los próximos días o semanas.

El primer caso vinculado al crucero fue reportado el 6 de abril, pero la confirmación del contagio llegó varios días después, periodo en el que hubo interacción entre personas a bordo.

De acuerdo con la OMS, los casos están relacionados con el virus Andes, una variante de hantavirus que puede transmitirse de forma limitada entre humanos bajo condiciones de contacto directo y prolongado. Pese a ello, el organismo mantiene que el riesgo para la salud global es bajo.

¿Cuál es el periodo de incubación del hantavirus?

La OMS recordó a autoridades sanitarias y personal médico que el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse de seis a ocho semanas, por lo que recomendó mantener vigilancia estricta y aislamiento para los casos sospechosos.

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El seguimiento resulta relevante porque los síntomas pueden aparecer tiempo después de la exposición. Por esa razón, las autoridades sanitarias mantienen protocolos de observación para pasajeros y tripulación relacionados con el MV Hondius.

¿Cuántos casos de hantavirus se han registrado?

Los reportes más recientes señalan que el número de casos confirmados y probables vinculados con el crucero aumentó a 11, incluidos nueve confirmados, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

Update on #hantavirus:

As of 12 May, 12h00 CEST, a total of 11 cases, including 3 deaths, have been reported. Nine of the 11 cases are confirmed, and the other 2 are probable. All are among passengers or crew on the ship.



We expect more cases given the dynamics of spread on a… pic.twitter.com/NeeLyMQFdk — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 12, 2026

La OMS había informado previamente ocho casos, tres de ellos mortales, y continuó el monitoreo conforme avanzaron las pruebas.

Aunque Tedros Adhanom señaló que “seguramente” habrá más casos por la exposición dentro del barco, la OMS indicó que no existen señales de un brote mayor fuera del grupo de pasajeros y tripulación del crucero.

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