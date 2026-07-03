Se accidenta maquinaria pesada y queda atorada al borde de un río durante obras en Calkiní

Un tremendo susto se llevó el operador de una motoconformadora que, al estar trabajando en la rehabilitación de la carretera estatal, terminó fuera de la cinta asfáltica dejando los neumáticos atrapados en el canal de un río que desemboca hacia el mar, a escasos dos kilómetros del ojo de agua El Remate. Debido al percance, urge el rescate de la pesada unidad para que puedan continuar las labores de pavimentación que se ejecutan por tramos en esta vía.

Pescadores de la comunidad de Isla Arena que viajaban hacia la cabecera municipal de Calkiní se percataron del accidente de la maquinaria. Al parecer, el conductor se orilló demasiado en una de las curvas sin imaginar que la orilla cedería hacia el cuerpo de agua. El operador ya no se encontraba en el sitio al momento del hallazgo, por lo que los testigos dedujeron que salió a pie de la zona para buscar ayuda y solicitar grúas especializadas que puedan liberar el tractor inmovilizado.

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Los usuarios de la ruta Adán Segovia Cruz y Esteban Narváez detallaron que al pasar por el tramo carretero descubrieron la escena de la unidad a punto de caer por completo al río. Afortunadamente, los primeros reportes confirman que no se registraron personas lesionadas ni daños a terceros, quedando todo en un susto y en pérdidas de tiempo para el proyecto vial.

La motoconformadora forma parte del parque de maquinaria pesada que actualmente participa en la repavimentación de la carretera estatal Remate a Isla Arena, una vía de comunicación de vital importancia para el traslado de mercancías, la actividad pesquera y el turismo de la región. Las autoridades locales informaron que el incidente provocará un retraso temporal en el calendario de las obras hasta que el equipo especializado retire la estructura de forma segura, por lo que se exhorta a los automovilistas a conducir con extrema precaución al transitar por el área debido a la presencia de los trabajos en proceso.

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JGH