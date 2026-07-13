Estados Unidos sanciona al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el Ministerio de Turismo de Cuba y otras nueve entidades estatales, como parte de la estrategia de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno de la isla.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Estado, la medida busca restringir las operaciones de organismos relacionados con el turismo, la importación de combustibles, el comercio exterior, el transporte marítimo y estructuras vinculadas con el aparato gubernamental cubano.

La decisión amplía una serie de sanciones adoptadas durante 2026 contra compañías y funcionarios de Cuba.

En junio, Washington ya había colocado restricciones sobre empresas estatales consideradas relevantes para la economía de la isla, incluidas organizaciones relacionadas con logística, finanzas, comercio y recursos naturales.

¿Qué entidades cubanas fueron sancionadas por Estados Unidos?

Entre las organizaciones incluidas aparece Enetec S.A., empresa estatal dedicada a la importación, exportación y comercialización de combustibles.

La lista también contempla a Coreydan S.A., señalada por importar combustible subsidiado desde México; al Grupo Empresarial del Comercio Exterior, conocido como Gecomex, y al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, identificado como Gemar.

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Además, las restricciones alcanzan a las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y las Brigadas de Respuesta Rápida.

El Departamento de Estado sostuvo que las designaciones forman parte de una iniciativa para presionar por reformas políticas y económicas en Cuba. Las autoridades cubanas han rechazado medidas anteriores y las han calificado como acciones que agravan las dificultades de la población.

Marco Rubio defiende la nueva presión sobre Cuba

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington continuará utilizando las herramientas a su alcance para responder a lo que considera amenazas procedentes del gobierno cubano.

El anuncio coincidió con el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, una fecha utilizada por la administración estadounidense para reiterar sus críticas sobre la situación política y los derechos humanos en la isla.

La política hacia Cuba se endureció durante 2026 mediante restricciones contra funcionarios, instituciones de seguridad y empresas estatales. En mayo, Estados Unidos anunció medidas contra representantes y organismos vinculados con los sectores político, energético, policial y de inteligencia.

#ULTIMAHORA- Nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano.



La Administración Trump acaba de anunciar una nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano, ampliando significativamente la lista de entidades castigadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).… pic.twitter.com/rvHUzdCoUq — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) July 13, 2026

Sanciones aumentan presión sobre la economía cubana

Las nuevas restricciones llegan mientras Cuba atraviesa una crisis marcada por escasez de combustibles, apagones y dificultades para importar productos.

Las entidades relacionadas con el turismo, el comercio exterior y la logística tienen un papel relevante en la obtención de divisas y el suministro de bienes. Por ello, las sanciones podrían complicar sus transacciones internacionales y generar cautela entre compañías extranjeras interesadas en mantener operaciones en la isla.

Washington sostiene que la presión busca promover cambios económicos y políticos. La Habana, por su parte, responsabiliza a las sanciones estadounidenses de agravar la crisis y limitar su acceso a financiamiento, combustibles y mercados internacionales.

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