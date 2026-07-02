Miguel Díaz-Canel lanza advertencia: “Cuba responderá si es atacada; no queremos la guerra, pero no le tenemos miedo”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que su país responderá con unidad y firmeza ante cualquier eventual ataque, al tiempo que aseguró que el Gobierno cubano se encuentra preparado para enfrentar un escenario de confrontación.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a Sky News, en medio de un contexto de tensiones internacionales y de los recientes conflictos geopolíticos que han elevado las preocupaciones sobre la estabilidad en distintas regiones del mundo.

¿Qué dijo Miguel Díaz-Canel sobre un posible ataque contra Cuba?

Durante la conversación con la cadena británica, el mandatario sostuvo que Cuba no busca un conflicto armado, aunque aseguró que la isla está lista para defender su soberanía en caso de una agresión.

"Si hay un ataque, el pueblo cubano responderá en unidad, con firmeza y en defensa de nuestra soberanía. No queremos la guerra, pero no le tenemos miedo", expresó Díaz-Canel.

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El presidente también señaló que las autoridades cubanas trabajan para fortalecer su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

"Nos estamos preparando para que no nos sorprendan ni nos derroten", agregó durante la entrevista.

¿En qué contexto se producen estas declaraciones?

Las declaraciones del mandatario cubano se producen en un momento de alta tensión internacional, marcado por conflictos armados y un incremento en las preocupaciones de seguridad en distintas regiones.

Aunque durante la entrevista no hizo referencia a un país en específico, Díaz-Canel insistió en que la prioridad de su administración es preservar la soberanía nacional y mantener la capacidad de responder ante cualquier amenaza.

Cuba's President Miguel Díaz-Canel to Sky News:



If there is an attack, the Cuban people will respond in unity, firmness, and in defense of our sovereignty. We don't want the war, but we're not afraid of it.



And we are getting ready so that we're not surprised or defeated. pic.twitter.com/1CJc4IrlVW — World Source News (@Worldsource24) July 2, 2026

Cuba insiste en defender su soberanía

El Gobierno cubano ha reiterado en distintas ocasiones que mantiene como principio la defensa de su independencia y de su sistema político frente a cualquier intento de intervención externa.

Con este mensaje, Díaz-Canel volvió a subrayar que, si bien su administración asegura no buscar una confrontación militar, considera indispensable mantener medidas de preparación y defensa para responder ante un eventual ataque.

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