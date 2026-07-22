Terremotos en Venezuela dejan 5 mil 346 muertos; inicia toma de ADN para identificar víctimas

El número de personas muertas por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5 mil 346, informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

El nuevo balance incorporó 68 fallecimientos respecto al reporte anterior. La cifra de heridos se mantuvo en 16 mil 740, mientras que 17 mil 907 personas perdieron sus viviendas como consecuencia de los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5.

La emergencia también mantiene a 23 mil 122 personas dentro de 107 campamentos temporales. Según el reporte oficial, las autoridades han brindado atención a 128 mil 324 familias afectadas.

¿Cuántos daños dejaron los terremotos en Venezuela?

El balance contabiliza 856 edificios afectados y 190 inmuebles colapsados. Las autoridades también registraron mil 405 réplicas desde los movimientos telúricos ocurridos hace casi un mes.

La Guaira figura entre las entidades con mayores daños, aunque las consecuencias también alcanzaron comunidades costeras y zonas del centro-norte del país.

Noticia Destacada Terremotos en Venezuela dejan 5 mil 278 muertos; aumentan víctimas y daños a casi un mes

Organismos internacionales documentaron desde los primeros días una emergencia de alcance nacional por la intensidad de los dos terremotos y la exposición de millones de habitantes.

El Gobierno inició la entrega de viviendas a más de 240 familias damnificadas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió realizar asignaciones mensuales para atender a quienes perdieron sus hogares.

Venezuela inicia pruebas de ADN para identificar fallecidos

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Interior convocaron a familiares de personas desaparecidas para entregar muestras voluntarias de ADN.

Las pruebas permitirán comparar los perfiles genéticos con los de cuerpos que permanecen sin identificar en las morgues de La Guaira y Bello Monte, en Caracas.

Las autoridades señalaron que el objetivo es dar certeza a las familias y acelerar el proceso de identificación de las víctimas recuperadas entre los escombros.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas?

El Gobierno venezolano no ha publicado una cifra oficial de personas desaparecidas. Distintas iniciativas ciudadanas mantienen registros propios de personas con las que sus familiares no han logrado establecer contacto.

Algunas estimaciones difundidas por organizaciones civiles y medios ubican la cifra entre 17 mil y 50 mil, pero esos datos no han sido confirmados por las autoridades. La falta de registros unificados en hospitales, refugios y morgues ha complicado las búsquedas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas confirmó que la emergencia dejó miles de muertos y heridos, aunque sus informes públicos más recientes no validan una cifra definitiva de 50 mil desaparecidos.

Los trabajos de búsqueda, retiro de escombros e identificación continuarán en las zonas afectadas, mientras miles de personas permanecen en alojamientos temporales a casi un mes del desastre.

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