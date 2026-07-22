“Nos dimos cuenta en la mañana": Saquean una casa en la colonia Azcorra de Mérida

Intensa movilización de corporaciones policiacas se registró la mañana de ayer en la colonia Azcorra, oriente de Mérida, luego del reporte de un robo que ocurrió en el interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en un predio de dos plantas ubicado en la calle 34 entre 28 Diagonal y 69. De acuerdo con las primeras investigaciones, el atraco fue perpetrado durante la madrugada, los sujetos aprovecharon la oscuridad y la aparente ausencia de vigilancia en la zona.

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Las primeras líneas de investigación apuntan a que él o los autores utilizaron un terreno baldío colindante, cubierto por maleza, para escalar e ingresar de manera discreta al inmueble sin ser detectados por los vecinos.

Fue hasta las primeras horas de la mañana cuando los habitantes de la vivienda descubrieron el desorden en varias habitaciones y la desaparición de diversos objetos de valor, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.

“Nos dimos cuenta en la mañana cuando vimos que las cosas estaban hurgadas. Es preocupante cómo usan los terrenos abandonados de la zona para brincarse a las casas sin que nadie los vea”, expresó de manera anónima un vecino del sector.

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Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al lugar a bordo de varias unidades para delimitar el área, hablar con los afectados y recabar información sobre lo que ocurrió. Personal de la Policía Estatal de Investigación (PEI) se encargó de las diligencias en el inmueble, incluido el levantamiento de huellas dactilares y la búsqueda de indicios biológicos o materiales que puedan contribuir a la identificación de los implicados.

Se desconoce el monto de lo robado y el inventario de los objetos sustraídos. Como parte de las investigaciones, los agentes también revisaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones para reconstruir la ruta utilizada por los presuntos delincuentes y avanzar en su localización.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables de este nuevo hecho delictivo registrado en la capital yucateca.