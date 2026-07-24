Desempleo en México sube a 2.9% en junio; alcanza a 1.8 millones de personas

La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.9 por ciento de la población económicamente activa durante junio de 2026, lo que representó un incremento frente al mismo mes del año pasado y respecto a mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, alrededor de 1.8 millones de personas buscaron trabajo sin encontrarlo durante el sexto mes del año. La población desocupada aumentó en 132 mil personas frente a junio de 2025, cuando la tasa fue de 2.7 por ciento.

El indicador también superó el 2.8 por ciento registrado durante mayo de 2026. El Inegi precisó que la población económicamente activa alcanzó 61.9 millones de personas, 48 mil más que un año antes. La tasa de participación económica se situó en 58.8 por ciento.

¿Cuántas personas tenían empleo en México durante junio?

Del total de la población económicamente activa, 60.1 millones de personas se encontraban ocupadas. Esta cifra representó una reducción de 84 mil trabajadores frente al mismo mes de 2025.

Por sectores, los servicios concentraron 45 por ciento de las personas ocupadas, mientras que el comercio reunió 19.6 por ciento. Las manufacturas representaron 15.5 por ciento; las actividades agropecuarias, 10.7 por ciento, y la construcción, 7.9 por ciento.

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Las actividades de minería, electricidad, agua y suministro de gas concentraron 0.6 por ciento del empleo, mientras que otro 0.7 por ciento no especificó su sector de actividad.

Informalidad laboral alcanza a 33.1 millones de trabajadores

La población ocupada en la informalidad sumó 33.1 millones de personas durante junio. Con este resultado, la tasa de informalidad laboral se colocó en 55 por ciento de la población ocupada.

Este indicador incluye a quienes trabajan sin acceso a seguridad social, en unidades económicas no registradas o bajo esquemas laborales que no reconocen plenamente sus derechos.

Aunque la tasa de desempleo permanece en niveles bajos, la informalidad muestra que una parte importante de las personas ocupadas enfrenta condiciones laborales sin prestaciones, estabilidad o protección social.

Subocupación disminuye frente a junio de 2025

La población subocupada, integrada por quienes tienen empleo, pero necesitan y están disponibles para trabajar más horas, fue de 3.9 millones de personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en junio 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.9 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️58.8% participación económica

▪️2.9%… pic.twitter.com/HnbmySvpFu — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Este grupo representó 6.6 por ciento de la población ocupada, una proporción menor al 7.4 por ciento observado en junio del año pasado.

Por género, la población económicamente activa femenina alcanzó 24.8 millones de personas, con una tasa de participación de 45.7 por ciento. En el caso de los hombres, la PEA fue de 35.3 millones y la participación llegó a 73.8 por ciento.

Los datos muestran un aumento moderado del desempleo, acompañado por una reducción de la subocupación y una informalidad que todavía abarca a más de la mitad de los trabajadores del país.

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