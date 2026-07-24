Incendian vehículo y abandonan cartulina con amenaza en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de corporaciones de emergencia y autoridades de seguridad se registró durante la mañana de este viernes en el asentamiento irregular Potrero, luego del reporte de un vehículo incendiándose en la vía pública.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Andaluz, por Zanahoria, donde elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de emergencia arribaron para combatir el incendio de un automóvil particular de color blanco, el cual ya se encontraba completamente envuelto en llamas y terminó totalmente calcinado.

Lo que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo, a escasos metros de la unidad siniestrada, de una cartulina con un mensaje amenazante, situación que abrió la posibilidad de que el incendio pudiera estar relacionado con un presunto acto intencional.

Hallan cartulina con amenaza junto a vehículo calcinado en Campeche / Israel Lozano

Una vez que el fuego fue controlado, el propietario del vehículo, un hombre adulto, salió de su domicilio para verificar lo ocurrido. De acuerdo con los primeros reportes, manifestó desconocer si el incendio fue provocado como un ataque directo en su contra o si pudo haberse originado por una falla mecánica o un cortocircuito.

Los elementos policiacos recabaron información en el lugar y exhortaron al afectado a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, en caso de considerar que se trató de un atentado, a fin de que se inicien las investigaciones y se determine el origen del incendio, así como la autenticidad y el contexto del mensaje localizado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a otros vehículos o inmuebles cercanos. Tras concluir las labores de sofocación del incendio y el levantamiento de datos, las autoridades se retiraron del sitio, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

JGH