Israel alerta a EU sobre supuesto plan de Irán para asesinar a Donald Trump y crecen las tensiones entre ambos países

La relación entre Estados Unidos e Irán volvió a colocarse en un momento de alta tensión luego de que Israel compartiera con las autoridades estadounidenses información de inteligencia sobre un presunto plan desarrollado por Irán para asesinar al presidente Donald Trump.

La información fue revelada por The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el tema. Hasta el momento, ninguno de los gobiernos involucrados ha hecho públicos los detalles del supuesto complot ni la identidad de quienes estarían relacionados con el caso.

El reporte se conoce en un contexto marcado por el incremento de las fricciones entre Washington y Teherán, después de recientes operaciones militares, ataques cruzados y el deterioro del entendimiento que ambas partes habían alcanzado semanas atrás.

¿Qué informó Israel sobre el supuesto plan contra Donald Trump?

De acuerdo con la publicación estadounidense, los servicios de inteligencia israelíes entregaron información a funcionarios de Estados Unidos que apunta a la existencia de un presunto plan iraní para atentar contra la vida del mandatario.

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Aunque el contenido específico de la inteligencia permanece reservado, la advertencia reforzó las preocupaciones de seguridad en torno al presidente estadounidense.

Durante su participación en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Trump reconoció públicamente que continúa siendo un objetivo de amenazas provenientes de Irán. El mandatario aseguró que existen personas dentro de ese país que buscan asesinarlo.

El presidente estadounidense relacionó esos riesgos con la operación militar ordenada durante su primer mandato que culminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, abatido en enero de 2020 mediante un ataque con dron en Bagdad.

Las amenazas contra Trump ya habían sido investigadas

No es la primera ocasión en que autoridades estadounidenses vinculan a Irán con posibles amenazas contra Donald Trump.

En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra un ciudadano paquistaní, acusado de intentar reclutar personas para ejecutar un supuesto plan de asesinato contra el entonces candidato presidencial republicano. En ese momento, el gobierno iraní rechazó las acusaciones y negó cualquier participación.

Ahora, el nuevo informe difundido por The Wall Street Journal vuelve a colocar el tema sobre la mesa, aunque hasta ahora ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes han confirmado oficialmente la información revelada por el diario.

Israel shared new intelligence with the U.S. that it said indicated a fresh Iranian plan to kill President Trump, people familiar with the matter said, a finding that would mark an escalation in the war between Washington and Iran. 🔗 https://t.co/VbH1dN5vaL pic.twitter.com/vwYmrAnUfs — The Wall Street Journal (@WSJ) July 10, 2026

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar

La advertencia de inteligencia llega mientras ambos países atraviesan uno de los periodos de mayor confrontación en los últimos meses.

Washington lanzó recientemente nuevos ataques contra objetivos iraníes tras acusar a Teherán de poner en riesgo la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán realizó ataques contra instalaciones estadounidenses ubicadas en la región.

Además, Trump dio por concluida la tregua que ambas partes habían alcanzado semanas antes mediante un marco de entendimiento de paz, lo que incrementó nuevamente la incertidumbre sobre la estabilidad en Medio Oriente.

Mientras continúan las tensiones diplomáticas y militares, el supuesto plan revelado por la inteligencia israelí añade un nuevo elemento de preocupación para las autoridades estadounidenses, que mantienen bajo vigilancia cualquier amenaza potencial contra el presidente Donald Trump.

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