Marina asegura más de una tonelada de cocaína en Chiapas y detiene a tres personas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a tres personas y aseguraron una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína en aguas cercanas al estado de Chiapas, informó el Gabinete de Seguridad federal.

La operación permitió confiscar el cargamento, combustible y equipo utilizado para la navegación. Las autoridades estimaron que la intervención evitó que más de dos millones de dosis de esta droga llegaran a las calles.

El Gabinete de Seguridad destacó que el resultado forma parte de las acciones de vigilancia que realiza la Armada de México en costas y mares nacionales para detectar embarcaciones presuntamente utilizadas por organizaciones criminales.

¿Qué aseguraron las autoridades frente a las costas de Chiapas?

Además de la droga, el personal naval aseguró la embarcación, recipientes con combustible y distintos instrumentos de navegación. Los tres tripulantes quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía deberá integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de las personas capturadas. También se realizarán los análisis ministeriales para confirmar el tipo y el peso exacto de la sustancia asegurada.

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Aunque el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad no detalló el punto exacto de la intercepción, Chiapas se ha convertido en una zona relevante para las operaciones marítimas contra el tráfico de drogas en el océano Pacífico.

En acciones anteriores, la Marina ha localizado embarcaciones con cargamentos de cocaína frente a Puerto Chiapas y otras zonas del litoral, mediante patrullajes marítimos y aéreos efectuados en funciones de Guardia Costera.

¿Cuánta cocaína ha asegurado la Marina durante el actual gobierno?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum suman cerca de 80 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en aguas mexicanas.

A principios de julio, las autoridades habían reportado alrededor de 74 toneladas confiscadas en operaciones marítimas. Días después, el acumulado aumentó tras nuevos decomisos efectuados en el Pacífico mexicano.

En Chiapas, elementos de @SEMAR_mx detuvieron a tres personas y aseguraron una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, con lo que se evitó que más de 2 millones de dosis de droga lleguen a las calles.



En la administración de la… pic.twitter.com/e1QrBnbDiq — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 28, 2026

Los cargamentos, las personas detenidas y los objetos asegurados quedan bajo resguardo del Ministerio Público, responsable de continuar las investigaciones para identificar el origen de la droga, su destino y las organizaciones relacionadas con su traslado.

Las autoridades federales sostienen que estas operaciones buscan impedir el ingreso de drogas al territorio nacional y afectar los recursos económicos y logísticos de los grupos dedicados al narcotráfico.

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