Han sido varios rumores que han salido alrededor de ‘La Casa de los Famosos’; sin embargo, uno de los que ha causado más polémica es la supuesta rivalidad entre sus conductoras. Pues se ha dado a conocer que supuestamente existe una mala relación entre Marie Claire Harp y Galilea Montijo.

Noticia Destacada Este sería el sueldo de Yanet García en la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Algunos han asegurado que Galilea Montijo le habría hecho un gesto de desprecio a compañera cuando las dos compartieron el escenario. También se reveló que la conductora principal del reality, habría evitado saludar a Marie Claire, pues se alejó y dejó sus manos en los bolsillos.

Marie Claire habla de su supuesta rivalidad con Galilea Montijo

En medio de toda la polémica y los comentarios en las redes sociales, ahora es la propia Marie Claire, quien decidió acabar con todos los rumores que se han desatado alrededor de ella y Galilea Montijo, así lo dijo en una transmisión.

"Te iba a hablar de eso, de lo de Gali, pero al tratarse de ella, que es mi comadre, la que quiero mucho y, sobre todo, que respeto a profundidad... porque se los juro, bebés, que si fuera una persona grosera, yo no tendría por qué salir y decir que... Es que no lo es, en ningún aspecto"

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: Brianda Deyanara es la decimotercera habitante

La venezolana no dudó en defender a Galilea Montijo, afirmando que es una mujer muy profesional y comprometida con su trabajo, revelando que tiene una admiración por ella.

"Es una tipa profesional, una mujer responsable, de una sola pieza. No he hablado con ella de esto. Mañana quizá cuando la vea"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal