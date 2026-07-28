Comunidad de Motul se une para restaurar manglares y fortalecer la conservación ambiental

En el marco del Día Internacional de la Conservación de los Ecosistemas de Manglares, el ejido San Ignacio Petzbalam de Timul, Motul, promovió la segunda jornada de voluntariado en restauración y conservación ambiental, a la que se sumaron mujeres, hombres, niños, jóvenes y adultos mayores con el objetivo de contribuir al cuidado de los humedales.

Desde temprana hora, los voluntarios realizaron diversas labores de restauración del manglar en un ambiente de convivencia, aprendizaje y compromiso comunitario, destacando la importancia de la participación ciudadana para la preservación del patrimonio natural.

Noticia Destacada Langosta alcanza más de 800 pesos por kilo en el inicio de la temporada en Yucatán

A la actividad asistió la secretaria de Desarrollo Sustentable del estado, Neyra Silva Rosado, quien participó en las labores junto con el jefe del Departamento de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la dependencia, Jorge Novelo.

También colaboraron estudiantes del Instituto Tecnológico de Conkal (TecNM), encabezados por el maestro Omar Argaez, así como representantes de la escuela primaria Ramón Navarrete Rosado, cuyo director, Jorge Miss, compartió carteles elaborados por las y los estudiantes del plantel para promover la conciencia ambiental.

Noticia Destacada Iniciará la pulpeada este 1 de agosto en Yucatán; miles de familias auguran mejor situación económica

Durante la jornada también se contó con el apoyo de la empresa Polpusa, que donó bolsas para vivero destinadas a fortalecer las acciones de restauración ecológica, y de la Ferretería Hermanos Chalé de Motul, que proporcionó agua para los voluntarios.

Los organizadores agradecieron la participación de todas las personas e instituciones que hicieron posible esta actividad, al destacar que la conservación de los manglares es una responsabilidad compartida y fundamental para garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones.