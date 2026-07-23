“Raro” sismo de magnitud 5.0 sacude Texas; fue el más fuerte registrado en la región

Un sismo considerado poco común por su intensidad y ubicación sorprendió durante la madrugada de este jueves 23 de julio a habitantes del norte de Texas y zonas de Oklahoma, en Estados Unidos.

El movimiento alcanzó una magnitud de 5.0 y ocurrió a las 5:21 horas, tiempo local. Su epicentro se ubicó aproximadamente a 38 kilómetros al sureste de Miami, una localidad situada en la región conocida como el Panhandle de Texas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo una profundidad cercana a los 5.7 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial. Este factor permitió que las ondas sísmicas se percibieran a una distancia considerable.

¿Por qué fue un sismo “raro” en Texas?

El movimiento llamó la atención porque el Panhandle no registra terremotos de esta magnitud con frecuencia.

Según el catálogo del Servicio Geológico estadounidense, se trató del sismo más fuerte registrado en esa región y apenas del cuarto con magnitud igual o superior a 4.0 desde 1900.

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El antecedente más cercano fue un evento de magnitud 4.5 registrado cerca de Perryton en febrero de 1972. Otro temblor de la misma intensidad ocurrió al norte de Dalhart en marzo de 1948.

La poca actividad sísmica de gran intensidad en esta zona explica que el fenómeno haya sido descrito como inusual, aunque Texas sí registra terremotos con mayor frecuencia en otras regiones del estado.

¿Dónde se sintió el terremoto de magnitud 5.0?

El movimiento fue percibido en Amarillo y otras comunidades del norte de Texas. También hubo reportes en Oklahoma City, Tulsa y localidades del suroeste de Kansas, algunas situadas a más de 150 kilómetros del epicentro.

Habitantes reportaron puertas, ventanas y muebles en movimiento durante varios segundos. El carácter superficial del sismo contribuyó a que la sacudida fuera más perceptible que la de un evento más profundo con una magnitud similar.

Notable quake, preliminary info: M 5.0 - 38 km SSE of Spearman, Texas https://t.co/MDwmDoiVOB — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 23, 2026

¿Hubo daños o personas heridas por el sismo?

Las autoridades no reportaron de forma inmediata personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

🚨 Magnitude 5.0 Earthquake Strikes Texas Panhandle 🚨



A shallow magnitude 5.0 earthquake struck 38 kilometres south-southeast of Spearman, Texas, at 5:21 am local time.



Shaking was reported across parts of northern Texas and the Oklahoma Panhandle.



If the magnitude remains… pic.twitter.com/h7txt3tJoE — Above The Norm News (@abovenormnews) July 23, 2026

El sistema de evaluación rápida del Servicio Geológico emitió una alerta verde, lo que indica una baja probabilidad de víctimas o pérdidas económicas importantes. No obstante, especialistas advirtieron que podrían presentarse réplicas menores después del evento principal.

Las autoridades locales iniciaron revisiones preventivas en carreteras, edificios e infraestructura para descartar afectaciones tras el inusual terremoto.

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