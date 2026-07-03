Netanyahu y Trump acuerdan reunión en EU tras llamada por aniversario de independencia

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron reunirse próximamente en territorio estadounidense, luego de una llamada telefónica sostenida este viernes 3 de julio.

El contacto entre ambos líderes ocurrió en vísperas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora este sábado 4 de julio. Durante la conversación, Netanyahu felicitó a Trump por la fecha y destacó la relación estratégica entre Israel y Washington.

¿Qué dijeron Netanyahu y Trump durante la llamada?

La oficina del primer ministro israelí informó que Netanyahu aprovechó la conversación para felicitar al mandatario estadounidense por la conmemoración nacional y para subrayar el papel de Estados Unidos en la defensa de la libertad a nivel mundial.

En el mensaje difundido por el gobierno israelí, Netanyahu señaló que Israel valora “enormemente” la alianza con Washington, considerada uno de los pilares de la política exterior y de seguridad israelí.

Ambos dirigentes también hablaron sobre una próxima reunión en Estados Unidos. Hasta ahora, ni la oficina de Netanyahu ni la Casa Blanca han confirmado una fecha específica para el encuentro.

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¿Por qué Israel felicitó a Estados Unidos por su aniversario 250?

La felicitación de Netanyahu no fue el único gesto diplomático de Israel hacia Estados Unidos. El presidente israelí, Isaac Herzog, acudió a la Embajada estadounidense en Jerusalén para entregar al embajador Mike Huckabee una carta dirigida a Donald Trump.

En la misiva, Herzog expresó sus felicitaciones en nombre del pueblo y del Estado de Israel, y calificó el aniversario como una ocasión para reconocer el peso histórico del “espíritu estadounidense”.

🇺🇸 ❤️ 🇮🇱 TRUMP AND NETANYAHU AGREE TO MEET IN U.S. SOON



Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Donald Trump spoke by phone, with both leaders agreeing to meet in the U.S. in the near future, according to the Prime Minister’s Office.



Netanyahu congratulated Trump on… pic.twitter.com/h2Bus9a95G — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 3, 2026

El presidente israelí también resaltó la alianza entre ambos países, a la que describió como una relación basada en valores compartidos como libertad, democracia y dignidad humana.

La llamada entre Netanyahu y Trump se produce en un momento clave para la relación bilateral, marcada por la cooperación en seguridad y por diferencias recientes en torno a temas de política regional. Aun así, el nuevo encuentro anunciado apunta a mantener abierto el diálogo directo entre ambos gobiernos.

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