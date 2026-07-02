Arizona frena centro de detención migrante de ICE en Surprise hasta estudio ambiental

El estado de Arizona llegó a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para frenar, por ahora, la apertura de un centro de detención migrante en la ciudad de Surprise.

La Fiscalía estatal informó que el inmueble no podrá ser habilitado ni utilizado para detener inmigrantes hasta que se realice un estudio de impacto ambiental. El sitio, una bodega adquirida por el Gobierno federal, tendría capacidad para mil 500 camas.

¿Por qué Arizona frenó el centro de detención en Surprise?

El acuerdo deriva de una demanda presentada en abril por la oficina de la fiscal Kris Mayes contra el DHS. La autoridad estatal cuestionó el impacto que tendría el proyecto en la comunidad, especialmente por su ubicación cerca de una escuela secundaria y barrios con población mayoritariamente hispana.

Mayes afirmó que las agencias federales deben cumplir la ley y realizar los estudios correspondientes antes de avanzar con instalaciones de este tipo.

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¿Qué restricciones aceptaron DHS e ICE?

Bajo el acuerdo, DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrán renovar, demoler ni adecuar la estructura hasta que concluya el análisis ambiental.

La medida también impide que cualquier persona migrante sea detenida en el centro mientras el estudio permanezca pendiente.

¿Cuánto costaría el proyecto?

El Gobierno federal compró la bodega en Surprise para convertirla en centro de detención migrante. El proyecto tenía un costo inicial estimado de 70 millones de dólares y gastos operativos anuales cercanos a 180 millones de dólares.

This agreement is a significant win for the people of Surprise and for the rule of law. Federal agencies must complete the environmental review process required by federal law before moving forward with these types of projects.



Press Release: https://t.co/dotlFZXPFR pic.twitter.com/ox62Aonuj8 — AZ Attorney General Kris Mayes (@AZAGMayes) July 1, 2026

La compra de bodegas para transformarlas en centros de detención forma parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha impulsado una estrategia más estricta frente a la migración irregular.

El acuerdo representa una pausa para el proyecto y una victoria temporal para autoridades locales, activistas y vecinos que habían manifestado preocupación por sus efectos en la zona.

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