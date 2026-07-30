Schumer propone oficina anticorrupción para investigar a presidentes y recuperar ganancias ilícitas

El líder demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, presentó una iniciativa para crear una oficina federal independiente que investigue posibles actos de corrupción dentro del Poder Ejecutivo e impida que los presidentes utilicen el cargo para obtener beneficios económicos privados.

La propuesta, denominada Ley para la Creación de la Oficina Anticorrupción, contempla facultades para emitir citaciones, realizar investigaciones, aplicar las leyes y recuperar recursos obtenidos mediante conductas ilícitas.

Schumer justificó el proyecto con acusaciones contra Donald Trump y su familia, a quienes atribuyó ganancias superiores a 4 mil millones de dólares desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Estas cifras forman parte de un informe elaborado por los demócratas y representan señalamientos políticos que no equivalen, por sí mismos, a una resolución judicial.

¿Qué facultades tendría la oficina anticorrupción de Estados Unidos?

El nuevo organismo podría investigar actos de corrupción atribuidos a presidentes, altos funcionarios, integrantes relevantes de campañas electorales y grandes contratistas gubernamentales.

La iniciativa le otorgaría facultades para solicitar documentos y testimonios mediante citaciones, supervisar el cumplimiento de las normas, presentar reportes públicos e iniciar acciones para recuperar ganancias consideradas ilícitas.

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También concentraría funciones que actualmente corresponden a la Comisión Federal Electoral, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Asesor Especial. De acuerdo con sus promotores, este esquema evitaría que distintas investigaciones permanezcan dispersas entre varias instituciones.

La oficina sería dirigida por una junta de siete integrantes confirmados por el Senado. Estaría compuesta por tres republicanos, tres demócratas y una persona independiente, todos con periodos fijos y protecciones contra destituciones arbitrarias.

¿Los ciudadanos podrían demandar para recuperar dinero?

La iniciativa crearía un derecho de acción privada para que particulares y fiscales generales estatales puedan presentar demandas en nombre de Estados Unidos.

El objetivo sería recuperar dinero obtenido mediante actos de corrupción presidencial y devolver esos recursos al erario. Schumer sostuvo que las ganancias conseguidas mediante el abuso de un cargo público no deben permanecer en manos de los funcionarios o sus familiares.

Los senadores Jeff Merkley, Alex Padilla y Andy Kim respaldan la propuesta como copatrocinadores. El proyecto también forma parte de un grupo de trabajo demócrata más amplio, integrado además por Sheldon Whitehouse y Catherine Cortez Masto.

The Trump Presidency is a complete and total disaster. pic.twitter.com/hc54FjykPg — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 29, 2026

¿Cómo evitarían que un presidente cierre la oficina?

El proyecto plantea crear el denominado Fondo de Libertad frente a la Influencia, una fuente de financiamiento independiente y autosostenible.

Con este mecanismo, el presidente o el Congreso no podrían dejar sin recursos al organismo mediante recortes presupuestarios ordinarios. Además, una sala especial de tres jueces del circuito federal de Washington tendría la facultad de designar integrantes temporales si las vacantes o una obstrucción política impiden su funcionamiento.

Schumer aseguró que estas medidas permitirían investigar a cualquier administración, sin importar el partido político del presidente.

La iniciativa deberá pasar por el proceso legislativo del Senado y la Cámara de Representantes. Su aprobación enfrenta un panorama complicado debido a la división partidista y a que los republicanos han rechazado las acusaciones de corrupción formuladas por los demócratas contra Trump.

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