Ucrania golpea terminal petrolera en San Petersburgo y deja sin luz zonas de Bélgorod

Ucrania lanzó una nueva ofensiva con drones contra territorio ruso durante la madrugada de este sábado 4 de julio, con daños en una terminal petrolera de San Petersburgo y cortes de energía en Bélgorod, región fronteriza con Ucrania.

Las autoridades rusas informaron que sus defensas antiaéreas repelieron ataques en San Petersburgo y la región de Leningrado. Sin embargo, el gobernador Alexandr Beglov confirmó que uno de los impactos alcanzó una terminal petrolera en el distrito de Kirovski, instalación que ya había sido atacada en junio.

¿Qué pasó en San Petersburgo tras el ataque ucraniano?

Videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo saliendo de la zona portuaria, mientras los servicios de emergencia acudieron al área afectada.

El gobernador de Leningrado, Alexandr Drozdenko, aseguró que 72 drones fueron abatidos durante la noche, aunque restos de uno de los aparatos cayeron en el puerto de Visotsk.

El ataque forma parte de la estrategia ucraniana para golpear infraestructura energética rusa, un sector clave para el financiamiento de la guerra. Estas operaciones han contribuido a una crisis de combustible en distintas regiones de Rusia, con racionamiento y largas filas en estaciones de servicio.

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¿Por qué hubo cortes de luz en Bélgorod?

En Bélgorod, la capital regional registró apagones parciales tras impactos contra una central termoeléctrica. El gobernador local informó que los equipos de emergencia trabajaron durante la noche para atender las consecuencias del ataque.

La región de Pskov también reportó más de 30 drones derribados y tres civiles heridos por la caída de uno de los aparatos.

Ucrania golpea terminal petrolera en San Petersburgo y deja cortes de luz en Bélgorod https://t.co/COp3O6gQNq — Gmo. Bustos Duhart (@guillermobustos) July 4, 2026

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que en total fueron interceptados 389 drones sobre distintas regiones, entre ellas Belgorod, Briansk, Kursk, Leningrado, Pskov, Rostov, Smolensk, Tula, Krasnodar, Moscú y la península de Crimea, ocupada por Rusia.

La ofensiva confirma el alcance creciente de los ataques ucranianos dentro de territorio ruso, mientras Moscú mantiene sus bombardeos contra ciudades e infraestructura de Ucrania.

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