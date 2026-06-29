De acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, Ucrania tiene nexos con organizaciones criminales de México y es un facilitador para el narcotráfico que se realiza hacia Europa.

El organismo ruso tituló el comunicado "Kiev está aumentando la cooperación con los principales cárteles de la droga en México". Y en este detalla cómo el país ucraniano busca beneficiarse de esta cooperación.

"Las agencias de aplicación de la ley de Ucrania indagan deliberadamente el crecimiento del tránsito de drogas de América Latina a Europa. El interés de los ucranianos es obvio".

"Zelensky busca recibir ingresos adicionales, especialmente ante la incapacidad de los patrocinadores occidentales para satisfacer todas sus insaciables solicitudes. Kiev también agradece la ayuda de los cárteles latinoamericanos de la droga para atraer nuevos mercenarios a las Fuerzas Armadas de Ucrania", se detalla en el documento difundido en redes sociales.

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También se explica en el comunicado cómo las organizaciones criminales latinoamericanas buscar expandir su alcance y, según Rusia, éstas lo harían por medio de Ucrania, que consideran un canal seguro para sus operaciones ilícitas.

"A su vez, los principales grupos criminales en América Latina buscan ampliar la geografía de los suministros de drogas, incluido el fentanilo, debido a la intensificación de la campaña antidrogas en los Estados Unidos".

"Al mismo tiempo, Ucrania es considerada por ellos como un corredor seguro para entrar en el mercado europeo debido a la falta de fronteras y control aduanero adecuado en el país".

"La principal base de transbordo en el canal de tránsito de drogas a Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumania son los puertos de la región de Odessa. Además, el acceso al “mercado negro” ucraniano de armas es de interés para los cárteles latinoamericanos de la droga", concluye el documento.