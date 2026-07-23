Terremotos dejan daños por 19 mil 600 millones de dólares en Venezuela, estima Banco Mundial

El Banco Mundial estimó en 19 mil 600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio, una cifra que refleja el tamaño del desafío que enfrentará el país durante la reconstrucción.

La evaluación preliminar señala que las viviendas concentraron la mayor parte de las pérdidas, mientras que la infraestructura y los edificios no residenciales también registraron afectaciones de consideración.

El organismo internacional advirtió que la velocidad con la que avancen las obras será determinante para la recuperación económica y las condiciones sociales. Un proceso lento podría dejar efectos negativos sobre la inversión, el consumo, la productividad y el crecimiento durante los próximos 10 años.

¿Cuánto dinero dejaron en daños los terremotos en Venezuela?

El análisis atribuye 9 mil 300 millones de dólares, equivalentes al 47 por ciento del total, a los daños en edificios residenciales.

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Las pérdidas en infraestructura alcanzaron 5 mil 200 millones de dólares, mientras que los inmuebles no residenciales, como comercios, oficinas, hospitales e instalaciones públicas, sumaron otros 5 mil millones.

Los estados de La Guaira y el Distrito Capital concentraron cerca de la mitad de los daños. Junto con Miranda y Carabobo, las cuatro regiones reunieron alrededor del 85 por ciento del impacto calculado.

La estimación fue elaborada mediante la metodología de Evaluación Global Rápida de Daños, la cual utiliza imágenes satelitales, información sobre bienes expuestos y modelos de ingeniería.

Reconstrucción podría costar cerca de 50 mil millones de dólares

Los 19 mil 600 millones corresponden únicamente al valor de la destrucción física directa y no representan el costo total de reconstruir.

La cifra no incluye la remoción de escombros, el fortalecimiento estructural de edificios, la modernización de materiales ni la aplicación de nuevas normas para reducir riesgos ante futuros sismos.

Al considerar esos factores, el costo podría ser entre dos y dos veces y media superior al valor de reemplazo, por lo que la reconstrucción podría acercarse a los 50 mil millones de dólares.

El Banco Mundial planteó que una mayor inversión pública y privada permitiría acelerar las obras y reducir las pérdidas de ingresos y consumo entre las familias afectadas. También trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF para determinar qué asistencia técnica y financiera requiere Venezuela.

Hoy el Grupo @BancoMundial publica una evaluación detallada que estima en US$19.600 millones los daños directos, una base objetiva y temprana para que el Gobierno de Venezuela y sus socios de desarrollo puedan planificar la reconstrucción con urgencia y precisión. Una… https://t.co/Sm0wKZQInT — Susana Cordeiro Guerra (@scordeiroguerra) July 23, 2026

¿Por qué la ONU calculó daños por 37 mil millones de dólares?

Una evaluación previa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó afectaciones directas por 37 mil millones de dólares.

La diferencia responde a que ambos organismos utilizaron metodologías, fuentes de información y periodos de análisis distintos. La ONU calculó 24 mil millones de dólares en edificios y 13 mil millones en infraestructura, pero aclaró que se trataba de una estimación inicial y no definitiva.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, afirmó que los terremotos alteraron la vida de la población y dañaron infraestructura crítica. El organismo ofreció acompañar al país durante la planeación y ejecución de la recuperación.

IO