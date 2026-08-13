Sismo de magnitud 2.9 se registró cerca de Muna, Yucatán; por esta razón no se percibió

Un sismo de magnitud 2.9 fue registrado cerca de Muna, Yucatán, durante la tarde del martes 11 de agosto de 2026. Aunque el movimiento fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor no fue percibido por la población debido a su baja magnitud.

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El reporte del SSN señala que el sismo ocurrió a las 14:41 horas, con epicentro ubicado a 24 kilómetros al noreste de Muna y una profundidad de 5 kilómetros. El movimiento fue clasificado como de baja magnitud y no generó reportes de afectaciones.

¿Por qué no se sintió el sismo en Muna?

El sismo en Muna no se percibió y la principal razón es su magnitud de 2.9, un nivel que generalmente produce movimientos demasiado débiles para ser percibidos por las personas, aunque sí pueden ser detectados por los instrumentos utilizados para monitorear la actividad sísmica.

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La percepción de un temblor no depende únicamente de la magnitud. También influyen la profundidad del epicentro, la distancia de las personas respecto al punto donde se originó el movimiento y las condiciones del terreno.

En el caso del sismo registrado cerca de Muna, aunque tuvo una profundidad de apenas cinco kilómetros, su magnitud fue lo suficientemente baja como para que la vibración generada no fuera perceptible de manera generalizada.