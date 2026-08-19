Canadá enfrenta amenaza de arancel de 50% de Estados Unidos; Mark Carney reporta avances en negociaciones

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó que su gobierno mantiene negociaciones intensas con Estados Unidos para resolver los principales conflictos comerciales entre ambos países y reducir la incertidumbre para empresas, trabajadores, agricultores y familias canadienses.

En un comunicado publicado este martes 18 de agosto, Carney reconoció que se han logrado avances importantes durante las últimas semanas, aunque advirtió que todavía existen asuntos pendientes por resolver.

El principal punto de presión es la amenaza del gobierno estadounidense de imponer un arancel de 50 por ciento a una serie de productos procedentes de Canadá, medida cuya aplicación está prevista al cierre del 21 de agosto.

¿Qué dijo Mark Carney sobre las negociaciones con Estados Unidos?

El primer ministro canadiense señaló que las conversaciones con Washington buscan atender los temas comerciales pendientes y ofrecer mayor certidumbre a la economía de su país.

Carney afirmó que ha habido “progreso sustancial”, pero dejó claro que las negociaciones todavía no concluyen y que es necesario continuar trabajando para alcanzar un acuerdo.

De acuerdo con el comunicado, Estados Unidos acordó posponer temporalmente la aplicación del arancel de 50 por ciento mientras continúan las conversaciones bilaterales.

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¿Cuándo podría entrar en vigor el arancel de 50% a productos canadienses?

Según la información difundida por Carney, la medida estadounidense permanece aplazada hasta el final del 21 de agosto.

Esto significa que ambos gobiernos cuentan con un margen limitado para alcanzar avances adicionales antes de que venza el plazo fijado.

El documento no especifica qué productos canadienses quedarían afectados ni detalla si existe un acuerdo definitivo para cancelar los aranceles.

Canadá busca fortalecer su economía ante tensión comercial

Carney aseguró que, mientras continúan las conversaciones con Estados Unidos, Canadá mantendrá su estrategia para construir una economía “más fuerte, más independiente y más competitiva”.

My statement on ongoing Canada-U.S. trade negotiations: pic.twitter.com/rzWZJFYe8e — Mark Carney (@MarkJCarney) August 19, 2026

El mensaje refleja que Ottawa intenta mantener abiertas las negociaciones con Washington sin dejar de prepararse para un escenario de mayor presión comercial.

Por ahora, el futuro de los aranceles sigue sujeto al resultado de las conversaciones que se desarrollen antes del vencimiento del plazo establecido.

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