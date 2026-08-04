Sheinbaum Pardo pide al INE investigar actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar las denuncias relacionadas con posibles actos anticipados de precampaña o campaña rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la Presidencia de la República no debe intervenir en este tipo de controversias, debido a que existen autoridades electorales autónomas responsables de recibir las quejas y revisar la conducta de partidos, funcionarios y aspirantes.

Sheinbaum invitó a quienes consideren que una persona se promociona fuera de los plazos establecidos a presentar las denuncias correspondientes. También sostuvo que ningún integrante de Morena ni de otra fuerza política debe adelantarse a las etapas previstas en la legislación electoral.

“No le corresponde a la Presidencia”, expresó la mandataria, quien recordó que durante años la oposición defendió la autonomía del organismo bajo la consigna “el INE no se toca”.

¿Quién investiga los actos anticipados de campaña?

El INE puede recibir denuncias, desarrollar investigaciones preliminares y, cuando lo considera necesario, dictar medidas cautelares para proteger la equidad de una contienda.

Sin embargo, el propio Instituto ha explicado que la determinación definitiva sobre la existencia de actos anticipados corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE analiza inicialmente los hechos y puede ordenar medidas preventivas, mientras que el Tribunal resuelve si hubo una infracción a la ley.

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Para acreditar una conducta de este tipo deben revisarse elementos como el momento en que ocurrió, la persona que realizó el acto y la existencia de expresiones electorales explícitas o inequívocas, entre ellas llamados a votar a favor o en contra de una candidatura o partido.

¿Cuándo comienzan las elecciones federales de 2027?

El Consejo General del INE aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el cual establece que la preparación formal de los comicios comenzará el próximo 10 de septiembre de 2026.

El documento contempla 505 actividades relacionadas con la organización, seguimiento y desarrollo de la elección en la que se renovarán las 500 diputaciones federales: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Además, el INE y los organismos públicos locales coordinarán los procesos concurrentes en las entidades. En total, se renovarán 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones y más de 18 mil puestos en ayuntamientos.

Sheinbaum llama a presentar denuncias ante autoridades electorales

La presidenta insistió en que cualquier inconformidad debe tramitarse por los canales institucionales y no resolverse desde el Poder Ejecutivo.

Debe ser el INE y no la presidenta quien determine so hay actos anticipados de campaña dijo hoy en la conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/7f4em8Xbas — CINDY BELTRAN (@SOYCINDYBELTRAN) August 4, 2026

Las personas o partidos que cuenten con indicios de promoción anticipada pueden presentar una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y aportar publicaciones, videos, fotografías, propaganda o cualquier otra prueba disponible. El organismo mantiene un sistema para registrar y dar seguimiento a los procedimientos sancionadores.

Sheinbaum reiteró que el INE deberá verificar los hechos y el Tribunal Electoral emitir la resolución final, sin importar si las personas señaladas pertenecen a Morena, a la oposición o a cualquier otra organización política.

IO