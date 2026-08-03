EU endurece visas por antisemitismo: Marco Rubio aclara a quiénes podría negar la entrada

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una política más estricta para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que, según el Gobierno de Donald Trump, promuevan odio contra comunidades judías.

La medida generó polémica después de que distintas publicaciones aseguraron que Washington negaría visas a cualquier persona que criticara a Israel. Sin embargo, el mensaje oficial difundido por el Departamento de Estado no establece una prohibición general contra todas las opiniones críticas hacia el Gobierno israelí.

Rubio afirmó que la nueva política busca evitar que extranjeros ingresen a territorio estadounidense para “fomentar odio” contra la comunidad judía.

También aseguró que la administración de Trump exigirá responsabilidades a gobiernos y organizaciones internacionales por discursos contra Israel que, desde la perspectiva de Washington, puedan alimentar actos antisemitas.

¿Estados Unidos negará visas por criticar a Israel?

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha publicado criterios detallados que indiquen que una crítica política, diplomática o humanitaria contra Israel sea suficiente, por sí sola, para rechazar una visa.

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La formulación oficial se refiere a personas extranjeras acusadas de incitar odio contra judíos. Por ello, equiparar automáticamente toda crítica a Israel con antisemitismo amplía el alcance de lo anunciado por Rubio y no está respaldado de manera explícita por el comunicado oficial.

La falta de reglas públicas mantiene abiertas preguntas sobre qué expresiones serán consideradas antisemitas, quién realizará esa evaluación y qué mecanismos tendrán las personas afectadas para impugnar una decisión consular.

¿Qué anunció Marco Rubio sobre la nueva política de visas?

El funcionario sostuvo que Estados Unidos impedirá el ingreso de extranjeros que busquen promover odio contra la comunidad judía. La declaración ocurrió durante una conferencia ministerial israelí dedicada al combate del antisemitismo.

Rubio agregó que el Gobierno estadounidense mantendrá su respaldo al pueblo judío y vigilará los mensajes emitidos por instituciones internacionales y otros países. El anuncio forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para utilizar las restricciones de visado como herramienta de política exterior.

Marco Rubio: ‘If You Criticize Israel You Will Be Denied a Visa To The United States’ https://t.co/rSYSP2MeCI via @realtpv — D Dougie Doug (@iambatmandoug) August 3, 2026

¿La medida puede afectar a activistas y estudiantes?

La política ha provocado preocupación por sus posibles efectos sobre estudiantes, académicos y activistas extranjeros que participan en protestas relacionadas con la guerra en Gaza o expresan posturas favorables a Palestina.

Durante la actual administración, el Departamento de Estado ya ha utilizado la revocación o restricción de visas en casos relacionados con dirigentes palestinos y extranjeros señalados por actividades que Washington considera contrarias a sus intereses de seguridad y política exterior.

No obstante, cada solicitud de visa es evaluada individualmente y su aprobación nunca está garantizada. Las autoridades estadounidenses conservan amplias facultades para negar el documento, mientras que los motivos específicos de muchas decisiones consulares no se hacen públicos.

Por ahora, Rubio no precisó cuándo comenzará a aplicarse la nueva política, qué tipos de visa abarcará ni si también implicará la cancelación de documentos ya expedidos.

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