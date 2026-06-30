EU sanciona a red ligada al CJNG por contrabando de combustible; México bloquea cuentas de empresas y personas

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos personas y nueve empresas presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una estrategia para desarticular las estructuras financieras que respaldan las operaciones de esa organización criminal.

A través del Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses informaron que la investigación identificó un esquema de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México que habría generado importantes recursos económicos para el CJNG, organización que Washington mantiene catalogada como grupo terrorista.

De acuerdo con las autoridades, además del tráfico ilegal de hidrocarburos, la red también habría recurrido a la falsificación de documentos aduaneros y a la creación de empresas fachada para evadir el pago de impuestos en territorio mexicano.

Señalan a operador financiero del CJNG

Entre las personas sancionadas figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, a quien el Departamento del Tesoro identifica como uno de los principales operadores financieros vinculados a las actividades comerciales del CJNG.

Según la investigación, Juraidini habría constituido diversas empresas para facilitar operaciones relacionadas con el transporte y comercialización de combustible obtenido de manera ilícita.

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Las autoridades estadounidenses sostienen que también participó en la falsificación de documentación aduanera para introducir combustible procedente de Estados Unidos bajo declaraciones falsas, con el propósito de evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El Gobierno estadounidense indicó que gran parte del combustible era distribuido posteriormente a empresas gasolineras que lo comercializaban en estaciones de servicio dentro de México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas operaciones habrían generado ingresos de decenas de millones de dólares cada año en beneficio del CJNG.

Empresas incluidas en las sanciones

Como parte de las medidas, Estados Unidos sancionó diversas empresas presuntamente vinculadas con Juraidini Silva, dedicadas a actividades de transporte, servicios financieros, logística e inversión inmobiliaria.

Entre ellas se encuentran:

Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.

OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.

RK Real King, S.A. de C.V.

Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.

Ogui Fletes.

OF Transportes.

Además, las autoridades estadounidenses incluyeron en las sanciones a Cucumber Sweet Waves Ltd, empresa con sede en el Reino Unido.

Otro implicado habría introducido combustible de contrabando

La segunda persona sancionada es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado de participar en el traslado ilegal de combustibles desde Estados Unidos hacia México.

Según la investigación, también habría realizado pagos ilícitos a organizaciones criminales y grupos que controlan distintos cruces fronterizos para facilitar el ingreso del combustible.

Las empresas vinculadas con Ruiz Villagómez que también fueron sancionadas son:

Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.

Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.

Hacienda bloquea cuentas bancarias en México

De manera paralela, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de las personas y empresas señaladas, como parte de una acción coordinada con las autoridades estadounidenses.

La dependencia explicó que la decisión fue tomada tras realizar un análisis de carácter fiscal, financiero y corporativo sobre los sujetos involucrados.

Como resultado de esa revisión, fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedir que el sistema financiero mexicano sea utilizado para operaciones presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Además de las dos personas y nueve empresas sancionadas inicialmente por Estados Unidos, la medida mexicana también alcanzó a nueve personas adicionales, derivado del intercambio de información entre ambos gobiernos.

Today, Treasury announced multiple actions combatting fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://t.co/bK7hsVJPAt — Treasury Department (@USTreasury) June 30, 2026

Cooperación bilateral contra el financiamiento del crimen organizado

La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación internacional entre México y Estados Unidos para combatir las finanzas de los grupos delictivos.

La dependencia señaló que el intercambio de información y las medidas conjuntas buscan cerrar espacios al lavado de dinero, debilitar las redes económicas que sostienen al crimen organizado y frenar las operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.

Con estas sanciones financieras y el bloqueo de activos, ambos países buscan limitar la capacidad operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado una de las organizaciones criminales con mayor presencia y capacidad financiera en la región.

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