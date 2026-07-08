Estados Unidos identifica a “El 03” como nuevo líder del Cártel Nueva Generación tras muerte de “El Mencho”

El reacomodo del Cártel Jalico Nueva Generación colocó bajo la atención de autoridades de Estados Unidos a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, señalado como nuevo líder operativo de la organización criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con reportes basados en documentos y evaluaciones de seguridad estadounidenses, Valencia González aparece como una figura central dentro de la nueva estructura del grupo delictivo, considerado uno de los más violentos y expansivos de México.

Su ascenso ocurre en medio de alertas por posibles ajustes en rutas de tráfico, alianzas criminales y disputas internas.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”?

Juan Carlos Valencia González también es identificado con los alias de “El Pelón”, “El R3” o “JP”. Es hijo de Rosalinda González Valencia, vinculada al clan de Los Cuinis, y fue hijastro de “El Mencho”, lo que lo colocó durante años cerca del círculo de poder del CJNG.

Reportes periodísticos señalan que Valencia González ganó peso dentro de la organización por su papel en el llamado Grupo Élite, una estructura armada creada para disputar territorios y sostener operaciones del cártel en distintos estados del país.

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¿Cuánto ofrece Estados Unidos por su captura?

El Gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Valencia González, una señal del nivel de prioridad que representa para sus agencias de seguridad.

La recompensa forma parte de los mecanismos utilizados por Washington para presionar a liderazgos criminales involucrados en tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia transnacional.

¿Qué implica el relevo tras la muerte de “El Mencho”?

La muerte de “El Mencho”, confirmada tras un operativo militar en Jalisco en febrero de 2026, abrió una disputa por el control del cártel y aceleró la reorganización de sus mandos.

Para autoridades y analistas, el ascenso de “El 03” representa un reto para la seguridad binacional, debido a que el grupo mantiene presencia en rutas de tráfico hacia Estados Unidos y disputa plazas estratégicas en México.

La nueva etapa del Cártel Nueva Generación podría derivar en ajustes violentos dentro de la organización y en una mayor presión de Washington para capturar a sus principales operadores.

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