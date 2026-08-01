¿La bacteria “come carne” está en México? Esto se sabe sobre su presencia en las costas

La llamada bacteria “come carne”, cuyo nombre científico es Vibrio vulnificus, sí está presente en ambientes marinos de México, aunque hasta ahora las autoridades sanitarias federales no han emitido una alerta nacional ni confirmado públicamente casos de infección durante 2026.

Este microorganismo habita de forma natural en aguas saladas o salobres y aumenta su presencia cuando sube la temperatura del mar. Su detección ambiental no significa que todas las playas o los productos marinos estén contaminados ni que exista un brote activo.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) señala que distintos estudios han identificado a Vibrio vulnificus en ambos litorales mexicanos, tanto en agua de mar como en moluscos y otros productos pesqueros. Sin embargo, México cuenta con pocos reportes clínicos y no mantiene una vigilancia epidemiológica específica para esta bacteria.

¿En qué partes de México se ha encontrado la bacteria “come carne”?

Una investigación realizada por el CIAD en 2011 detectó concentraciones bajas de Vibrio vulnificus en la bahía de Guaymas y zonas cercanas de Sonora.

El microorganismo apareció incluso en agua con una temperatura de 15.8 grados Celsius, un dato inusual porque suele desarrollarse con mayor facilidad en ambientes cálidos. Otros estudios han documentado su presencia en ostiones de Sinaloa y en moluscos conocidos como pata de mula en Sonora.

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También existe por lo menos un caso clínico publicado por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre un paciente que desarrolló choque séptico por Vibrio vulnificus en la zona mexicana del Golfo de México. Esto confirma que las infecciones pueden ocurrir en el país, aunque son poco frecuentes.

¿Cómo puede adquirirse una infección por Vibrio vulnificus?

La bacteria puede entrar al organismo de dos formas principales: al consumir ostiones o mariscos crudos o poco cocidos y cuando una herida abierta entra en contacto con agua de mar, agua salobre o líquidos procedentes de productos marinos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que los mariscos contaminados no necesariamente presentan cambios en su olor, sabor o apariencia. El limón tampoco elimina la bacteria, por lo que no sustituye la cocción.

¿Cuáles son los síntomas y quiénes corren mayor riesgo?

La infección puede provocar diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre y escalofríos. Cuando entra por una herida, puede causar dolor intenso, inflamación, enrojecimiento, ampollas y destrucción acelerada del tejido.

Cuidado este verano: la bacteria Vibrio vulnificus, conocida como “come carne”, puede atacar heridas abiertas o mariscos crudos. En Florida ya hay casos y muertes. prevé higiene y cocción. #Salud #VibrioVulnificus #Florida #SeguridadCostera



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En los casos graves, la bacteria llega al torrente sanguíneo y causa septicemia, presión arterial baja, daño en órganos, amputaciones o la muerte. Los CDC calculan que alrededor de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus fallece.

El mayor riesgo corresponde a personas con enfermedades hepáticas, diabetes, insuficiencia renal, defensas bajas, edad avanzada o heridas abiertas. Para reducir el peligro se recomienda cocinar completamente los mariscos, utilizar guantes al manipularlos y evitar entrar al mar con lesiones sin protección impermeable.

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