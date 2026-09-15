Trump arremete contra la Corte Suprema tras freno a restricciones al voto por correo en elecciones de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes 15 de septiembre a la Corte Suprema después de que el máximo tribunal rechazó levantar una orden que mantiene suspendidas nuevas restricciones al voto por correo para las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump calificó la decisión como “horrible” y “altamente política”, además de acusar a algunos jueces de dejarse intimidar por los demócratas. Estas afirmaciones corresponden a la postura del mandatario y no fueron acompañadas por evidencia de que el tribunal hubiera actuado bajo presión partidista.

La disputa deriva de una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, que impulsó cambios en el manejo del voto por correo y posteriormente derivó en nuevas reglas del Servicio Postal estadounidense.

¿Qué resolvió la Corte Suprema sobre el voto por correo?

La Corte Suprema rechazó la solicitud del Gobierno para suspender una orden judicial que impide aplicar las nuevas reglas durante las elecciones de 2026.

El tribunal sostuvo que el Gobierno tenía pocas probabilidades de prosperar en su impugnación contra la medida cautelar dictada por una corte inferior.

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El juez conservador Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, aunque consideró que existe una posibilidad de que las normas se encuentren dentro de las facultades legales del Servicio Postal.

Sin embargo, argumentó que aplicarlas durante este proceso electoral sería improcedente porque las autoridades estatales y locales no cuentan con tiempo suficiente para instrumentarlas razonablemente antes de los comicios.

Dos jueces conservadores discreparon del fallo

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas votaron a favor de conceder la suspensión solicitada por el Gobierno.

Alito argumentó que el Servicio Postal cuenta con amplias facultades para regular el correo y sostuvo que el Gobierno tenía un interés relevante en implementar las reglas.

La decisión, por ahora, mantiene fuera de aplicación las nuevas restricciones para las elecciones legislativas de 2026, aunque no resuelve definitivamente si podrían utilizarse en procesos electorales posteriores.

Trump ha cuestionado el voto por correo

Trump ha sostenido durante años que el voto por correo es vulnerable al fraude generalizado. Sin embargo, no ha presentado evidencia que demuestre que esta modalidad provoque fraude electoral masivo.

🔴 🗣️ Vote par correspondance : la Cour suprême inflige un camouflet à Donald Trump.



"Ce n'est pas parce qu'il nomme des juges proches de ses idées qu'ils vont systématiquement voter dans son sens", explique l'avocat @JC_Beaujour.#ASuivreAvecLoicdeLaMornais #canal16 pic.twitter.com/VxmwdUnZK3 — franceinfo (@franceinfo) September 15, 2026

Las medidas de su administración fueron impugnadas por estados y organizaciones que argumentaron que el Gobierno federal estaba invadiendo competencias que corresponden a las autoridades estatales en materia electoral.

La batalla judicial continuará, pero las nuevas reglas permanecerán suspendidas para las elecciones de medio término de noviembre de 2026.

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