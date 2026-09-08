Israel anuncia cierre del consulado británico en Jerusalén y veta a Jeremy Corbyn tras sanciones de Reino Unido

El Gobierno de Israel anunció este martes una serie de medidas contra Reino Unido en respuesta a las sanciones comerciales impuestas por Londres a los asentamientos israelíes en Cisjordania.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, informó que una de las principales decisiones será el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, representación que mantiene un régimen especial anterior a la creación del Estado de Israel.

Además, el funcionario anunció que 12 ciudadanos británicos tendrán prohibida la entrada al país, entre ellos el exlíder laborista Jeremy Corbyn y otros 11 integrantes del Parlamento británico.

¿Qué medidas tomó Israel contra Reino Unido?

Saar detalló que Israel también retirará a los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza (CMCC), creado para apoyar la implementación de un plan de paz para la Franja de Gaza promovido por Estados Unidos.

Otra de las medidas consiste en impedir que autoridades británicas continúen con labores de entrenamiento dirigidas a fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania.

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El canciller israelí presentó estas acciones como “contramedidas” frente a las decisiones adoptadas por Londres.

¿Por qué Reino Unido sancionó a los asentamientos israelíes?

El Gobierno británico anunció este martes la prohibición del comercio de bienes y servicios vinculados con asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Londres argumentó que la expansión de estos asentamientos perjudica las perspectivas de una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

La medida también contempla sanciones contra actores involucrados en actividades comerciales con estos asentamientos.

Israel acusa a Londres de injerencia política

Saar afirmó que la postura británica constituye una “grave injerencia en el proceso electoral” de Israel, en referencia a los comicios legislativos previstos para octubre.

También acusó al Gobierno británico de mantener una “retórica antiisraelí sesgada y parcial” y sostuvo que este discurso ha contribuido al aumento de ataques antisemitas.

“El pueblo judío tiene derecho a vivir en toda la tierra de Israel”, declaró el ministro israelí.

We reject outright the outrageous lies and actions of the British Labour Government.



The message to every government that harms us is clear: you will lose your influence and relevance in the region. pic.twitter.com/iIZkxh4AqN — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 8, 2026

Francia, Reino Unido y Canadá defienden solución de dos Estados

Tras el anuncio británico, el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe del Ejecutivo británico, Andy Burnham, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, emitieron un pronunciamiento conjunto.

Los tres dirigentes sostuvieron que los asentamientos israelíes en Cisjordania reducen las posibilidades de alcanzar una solución de dos Estados.

También afirmaron que este modelo sigue siendo central para la paz, la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente.

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