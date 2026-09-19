Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York durante la Asamblea de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá la próxima semana en Nueva York una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Casa Blanca confirmó que el encuentro tendrá lugar el martes y será el primer acercamiento presencial entre ambos gobernantes. La reunión se producirá en el marco de una intensa agenda internacional de Trump, quien viajará a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Trump tendrá una agenda internacional en Nueva York

Antes de reunirse con Rodríguez, Trump tiene previsto intervenir ante la Asamblea General de la ONU y mantener encuentros bilaterales con dirigentes de otros países.

Entre las reuniones contempladas se encuentran conversaciones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, además de encuentros con representantes de distintos países del Golfo Pérsico.

La Casa Blanca detalló que el mandatario estadounidense también participará en una recepción con líderes internacionales antes de concluir su agenda en Nueva York y regresar a Washington.

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El encuentro con Rodríguez será especialmente relevante por tratarse del primer contacto entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano desde la reunión que Barack Obama y Nicolás Maduro sostuvieron en 2015, durante la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá.

Washington y Caracas estrechan sus relaciones

La posibilidad de que Trump y Rodríguez se reunieran había sido planteada previamente por el mandatario estadounidense. Posteriormente, medios estadounidenses reportaron que ambas partes trabajaban en los detalles de la cita.

El encuentro ocurre después de un cambio significativo en la relación entre Washington y Caracas.

De acuerdo con el contexto señalado por la Casa Blanca, la administración de Trump respaldó al nuevo gobierno encabezado por Rodríguez y avanzó en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotas desde 2019, por lo que el acercamiento representa un nuevo capítulo en los vínculos bilaterales.

El petróleo venezolano, uno de los puntos clave

Uno de los principales elementos del acercamiento entre ambos gobiernos ha sido el sector energético.

Recientemente se anunció un acuerdo relacionado con el petróleo venezolano que contempla una mayor participación de Estados Unidos en la explotación de los recursos petroleros del país sudamericano.

Delcy Rodríguez viaja a EEUU para la Asamblea General de la ONU y se reunirá con Trump en Nueva York https://t.co/qMPeyP2VSj — El Observador Uruguay (@ObservadorUY) September 19, 2026

El pacto también ha generado cuestionamientos entre sectores que consideran que los intereses energéticos tienen un peso central en la política de Washington hacia Venezuela.

En este contexto, la reunión entre Trump y Rodríguez permitirá conocer si la relación bilateral avanza hacia otros ámbitos, además del energético, y cuáles serán los siguientes pasos de ambos gobiernos.

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