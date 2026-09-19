Regidor de Hunucmá deja el cargo tras denuncia por presunta agresión a una mujer

El regidor de Seguridad Pública y Tránsito, Felipe Jaziel Chuc Pech, presentó su separación definitiva del cargo ante el Cabildo, luego de los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 16 de septiembre en el bar Estadio, donde fue señalado por su presunta participación en una agresión contra una mujer.

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El ayuntamiento informó mediante un comunicado que la separación del funcionario fue aceptada por el Cabildo y que su lugar será ocupado por el suplente correspondiente, cuya identidad no fue dada a conocer en el documento.

De acuerdo con la información que ha trascendido, los hechos ocurrieron después de los festejos por el Grito de Independencia, en un establecimiento ubicado en el Centro. El exregidor fue señalado de presuntamente golpear a una mujer, situación que derivó en una denuncia.

Asimismo, se ha apuntado a la propietaria del establecimiento, María Teresa Ceballos, por presuntamente haber resguardado al exservidor público, mientras que elementos de la Policía Municipal fueron acusados de supuestamente protegerlo y evitar su arresto. Estas acusaciones forman parte de los señalamientos relacionados con el caso y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

En su comunicado, el ayuntamiento precisó que, aunque la vida privada de los integrantes del Cabildo corresponde a cada persona, la administración municipal tiene la responsabilidad de garantizar que ningún servidor público reciba trato preferencial y que los elementos de Seguridad Pública actúen conforme a los protocolos establecidos.

La Comuna señaló que la separación definitiva presentada por Chuc Pech tiene como finalidad que pueda realizar, de manera externa y transparente, las aclaraciones correspondientes ante las autoridades competentes. También indicó que brindará acompañamiento médico, legal y psicológico a las personas afectadas, de acuerdo con sus necesidades.

Como parte de las acciones anunciadas, el ayuntamiento informó que se inició una revisión administrativa exhaustiva e imparcial sobre los hechos y el desempeño de los elementos de Seguridad Pública que intervinieron inicialmente, con el propósito de deslindar responsabilidades, sin distinción de cargos o puestos públicos.

Finalmente, la administración municipal manifestó que coadyuvará con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y reiteró que las investigaciones deberán realizarse con libertad y transparencia. Hasta el momento, Chuc Pech no ha emitido públicamente su versión sobre los señalamientos en su contra.