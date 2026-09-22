Lula denuncia injerencia externa en elecciones de América Latina ante la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este martes 22 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que América Latina enfrenta nuevamente riesgos de injerencia externa en procesos electorales.

Durante su discurso en Nueva York, el mandatario sostuvo que la región recorrió un “largo camino” para recuperar la voluntad popular después de décadas marcadas por gobiernos autoritarios y afirmó que la democracia vuelve a enfrentar presiones internas y externas.

Lula, quien busca la reelección en Brasil, señaló que los ciudadanos deberán decidir en las próximas elecciones entre distintos proyectos de país y defendió la transparencia del proceso electoral brasileño.

Lula advierte que la democracia “está nuevamente en jaque”

El presidente brasileño aseguró que su gobierno no permitirá acciones destinadas a interferir en la voluntad popular y pidió no minimizar el impacto de las redes de desinformación durante las campañas electorales.

“La democracia brasileña pertenece a los brasileños”, afirmó Lula durante su intervención, en la que también defendió la soberanía nacional frente a presiones de otros gobiernos.

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Su discurso se produce en un contexto de tensiones políticas en Brasil y de señalamientos sobre posibles interferencias extranjeras en asuntos internos. La agencia AP reportó que Lula volvió a insistir en la no intervención y en la independencia de las instituciones brasileñas.

“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”

Lula también cuestionó lo que describió como “tentaciones hegemónicas” en América Latina y sostuvo que Brasil busca relaciones internacionales basadas en cooperación y respeto mutuo.

El mandatario afirmó que su país necesita socios con una agenda positiva y rechazó cualquier esquema que coloque a Brasil bajo la influencia política de otra potencia.

Brasil abrió este martes el debate general de la 81 Asamblea General de la ONU, como ocurre tradicionalmente desde 1955, seguido por Estados Unidos. El encuentro reúne a representantes de los 193 Estados miembros entre el 22 y el 28 de septiembre.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirma durante su discurso en la apertura de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie".



📹 ONU. pic.twitter.com/M5067EGZz5 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 22, 2026

Lula pide cambios en el Consejo de Seguridad de la ONU

Además de la situación democrática regional, Lula cuestionó la capacidad actual de Naciones Unidas para responder a los conflictos internacionales.

El presidente brasileño sostuvo que la credibilidad de la organización enfrenta uno de sus momentos más delicados debido al aumento de las guerras y al bloqueo de decisiones dentro del Consejo de Seguridad. También defendió una salida negociada para conflictos como los de Ucrania e Irán.

Brasil mantiene desde hace años su propuesta de ampliar el Consejo de Seguridad para incorporar una mayor representación de países en desarrollo y del sur global.

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