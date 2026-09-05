EU ataca tres petroleros iraníes tras ofensiva con misiles contra buques de guerra en el Golfo

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que operaban en aguas de la región, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con el comunicado, un portaaviones y un destructor lanzamisiles estadounidenses lograron evadir los ataques y no se reportaron militares heridos.

Como respuesta, las fuerzas de Estados Unidos atacaron tres embarcaciones que, según Centcom, estaban vinculadas con una red de financiamiento del CGRI y sus aliados regionales.

¿Qué petroleros iraníes fueron atacados por Estados Unidos?

Centcom informó que fueron inutilizados los petroleros M/T Downy, frente a la costa de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, y M/T Stark 1, cerca de Jask, en el Golfo de Omán.

Además, las fuerzas estadounidenses destruyeron el petrolero M/T Kylo, también identificado como Noxen, que se encontraba sin carga en el Golfo de Omán.

Según el mando militar, la tripulación recibió instrucciones de abandonar la embarcación antes de que fuera alcanzada en distintos puntos.

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Centcom advierte al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, afirmó que la respuesta busca enviar un mensaje directo al CGRI.

El jefe militar advirtió que Estados Unidos impondrá un costo económico mayor si continúan los ataques contra sus fuerzas y señaló que Washington está dispuesto a golpear más activos petroleros iraníes si considera que existe una amenaza para su personal.

Centcom sostuvo que los tres buques forman parte de una red clandestina valorada en miles de millones de dólares que presuntamente genera recursos para el CGRI.

Guerra mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz

Los nuevos ataques se producen en medio de una escalada que ha afectado el tráfico por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

Antes del conflicto, por este paso marítimo transitaba alrededor de una quinta parte del crudo mundial.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

La interrupción del tráfico y la volatilidad regional también han presionado los precios internacionales del petróleo y los combustibles.

En Estados Unidos, la Asociación Americana del Automóvil reportó que el precio promedio de la gasolina alcanzó alrededor de 4.14 dólares por galón durante el fin de semana del Día del Trabajo.

La organización atribuyó parte del incremento a la incertidumbre en el estrecho de Ormuz y al avance del crudo hacia niveles cercanos a los 90 dólares por barril.

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