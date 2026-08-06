Samuel García presume primer Kia EV3 eléctrico fabricado en Nuevo León: así salió de la planta de Pesquería

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, mostró el primer Kia EV3 eléctrico recién salido de la línea de producción de la planta ubicada en el municipio de Pesquería.

A través de dos mensajes publicados en su cuenta de “X”, el mandatario compartió imágenes del proceso de fabricación y de la unidad terminada. García destacó que el vehículo se ensambla en Nuevo León y aseguró que la planta está preparada para producirlo con los estándares de calidad de la compañía automotriz.

En una de sus publicaciones, el gobernador presentó parte del proceso de armado del nuevo modelo. Posteriormente difundió el automóvil terminado y lo describió como el primer EV3 eléctrico salido de la línea de producción de Kia en la entidad.

El inicio de la fabricación ocurre después de que Kia México anunció una inversión de 649 millones de dólares para ampliar las capacidades de su complejo industrial de Pesquería e incorporar la producción de vehículos eléctricos. El proyecto fue dado a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 29 de julio de 2026.

¿Qué dijo Samuel García sobre el primer Kia EV3 hecho en Nuevo León?

Samuel García señaló que el nuevo vehículo eléctrico será producido en la planta de Pesquería y compartió un recorrido visual por diferentes etapas de la línea de fabricación.

“Aquí les dejo el proceso del nuevo Kia EV3 eléctrico y orgullosamente solo hecho en la planta de Pesquería, Nuevo León”, escribió el mandatario estatal.

Noticia Destacada Kia invertirá 649 millones de dólares en Nuevo León y producirá su primer vehículo eléctrico en México

En una segunda publicación, García mostró la primera unidad terminada y afirmó que el vehículo será fabricado en Nuevo León para el mercado internacional.

Los mensajes buscan posicionar el arranque de la producción como uno de los proyectos industriales más relevantes para el estado, debido a que representa la incorporación de un modelo completamente eléctrico a las operaciones de Kia en México.

La planta de Pesquería inició actividades en 2016 y cuenta con capacidad para producir alrededor de 400 mil vehículos al año. Antes de la incorporación del EV3, sus líneas estaban enfocadas en modelos como el Kia K3 y el Kia K4 para los mercados nacional y de exportación.

¿Cuánto invertirá Kia en la planta de Pesquería?

El proyecto anunciado por Kia contempla una inversión de 649 millones de dólares durante el periodo 2026-2028. Los recursos serán destinados a adaptar y ampliar la capacidad de la planta, instalar la línea de producción del EV3 y desarrollar infraestructura vinculada con la electromovilidad.

Aquí les dejo el proceso del NUEVO KIA EV3 eléctrico y orgullosamente solo hecho en la planta de Pesquería, Nuevo León.



Estamos listos para fabricarlos con la mejor calidad para que te arranques, compadre. 🦁⚡️ pic.twitter.com/DD7RlkYuKe — Samuel García (@samuel_garcias) August 6, 2026

La inversión también prevé proyectos de eficiencia energética y sustentabilidad, entre ellos la instalación de paneles solares, infraestructura de carga eléctrica y sistemas para el aprovechamiento y tratamiento de agua.

De acuerdo con la información presentada al anunciar el proyecto, la producción del EV3 en México inició durante los primeros días de agosto. El plan contempla además la generación gradual de empleos directos y el fortalecimiento de la cadena de proveedores vinculada con la industria automotriz de Nuevo León.

La fabricación del modelo forma parte del “Plan México”, estrategia del Gobierno federal que busca incrementar el contenido nacional en sectores estratégicos, impulsar la inversión productiva y fortalecer la transición hacia tecnologías de bajas emisiones.

¿Qué características tiene el Kia EV3 eléctrico?

El Kia EV3 es una SUV compacta completamente eléctrica. La compañía informa que puede alcanzar hasta 605 kilómetros de autonomía, aunque esta cifra depende de la versión de batería, las condiciones de conducción, la carga transportada y otros factores externos.

En carga rápida, la batería puede pasar del 10 al 80 por ciento en un periodo aproximado de entre 29 y 31 minutos, siempre que se utilice un sistema compatible de 400 voltios. Con carga de menor velocidad, el proceso completo puede tomar entre cinco horas con 20 minutos y siete horas con 15 minutos, según la configuración seleccionada.

El modelo combina un diseño de SUV compacto con sistemas de gestión térmica, funciones de conectividad y tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia energética. Kia inició su preventa en México con una garantía de siete años, aunque los precios, versiones y equipamiento pueden variar conforme avance su comercialización.

Miren qué CHULADA. El primer auto eléctrico EV3 de @Kia recién salido de la línea de producción y hecho solo aquí en Nuevo León para el mundo. ¡Arráncate, compadre! ⚡️🚗🦁 pic.twitter.com/OhzGDJlYQA — Samuel García (@samuel_garcias) August 6, 2026

Kia apuesta por fabricar vehículos eléctricos en México

La llegada del EV3 representa la primera producción de un vehículo totalmente eléctrico de Kia en México. Hasta antes de este proyecto, el modelo era ensamblado principalmente en Corea del Sur.

La nueva línea permitirá atender el mercado mexicano y respaldar exportaciones hacia otros países, principalmente de América Latina. De acuerdo con la información difundida al anunciar la inversión, el vehículo iniciará su producción con un contenido nacional aproximado del 27 por ciento, proporción que podría aumentar conforme se incorporen más proveedores locales.

Con el arranque del EV3, la planta de Pesquería amplía su papel dentro de la estrategia global de Kia y coloca a Nuevo León dentro del proceso de transición de la industria automotriz hacia la movilidad eléctrica.

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