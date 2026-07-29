Kia invertirá 649 millones de dólares en Nuevo León y producirá su primer vehículo eléctrico en México

Kia México anunció una inversión de 649 millones de dólares para ampliar las capacidades de su planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, donde producirá por primera vez un vehículo totalmente eléctrico destinado al mercado nacional.

El proyecto fue presentado durante la conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

La inversión se ejercerá entre 2026 y 2028 e incluye nuevas líneas de producción, energía solar, tratamiento de agua y soluciones para facilitar la adopción de vehículos eléctricos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la nueva línea comenzará operaciones el próximo 4 de agosto. El vehículo que se fabricará actualmente se produce en Corea del Sur, pero parte de su manufactura será trasladada a México como parte de la estrategia para elevar el contenido nacional de la industria automotriz.

¿Cuántos empleos creará la inversión de Kia en Nuevo León?

La automotriz prevé generar 500 nuevos puestos de trabajo durante 2026 y otros mil 500 empleos directos entre 2027 y 2030.

Ebrard señaló que el automóvil iniciará su producción con cerca de 27 por ciento de contenido nacional, porcentaje que deberá aumentar conforme se incorporen proveedores mexicanos y se desarrollen componentes dentro del país.

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La inversión se suma al crecimiento industrial de Nuevo León, entidad que concentró 5 mil 582 millones de dólares en anuncios de inversión durante el primer semestre de 2026, equivalente al 12 por ciento del total nacional.

El Gobierno estatal ya había informado en abril sobre una inversión superior a 600 millones de dólares de Kia para nuevas líneas, proyectos de movilidad eléctrica, paneles solares y plantas de tratamiento de agua.

¿Qué incluye el proyecto de Kia México?

Kia construye un parque solar de dos megavatios dentro de su complejo industrial, con planes para elevar su capacidad a ocho megavatios en 2030. La energía generada será equivalente al consumo anual de más de 4 mil hogares.

La empresa también instalará una segunda planta para el reciclaje de aguas residuales. El sistema permitirá recuperar alrededor de mil 50 metros cúbicos diarios, cerca del 70 por ciento del agua tratada que utilizan sus operaciones.

En materia de electromovilidad, Kia desarrollará opciones de carga para viviendas y espacios públicos. El proyecto contempla además un servicio de asistencia móvil capaz de transferir energía de un vehículo a otro cuando un conductor se quede sin batería.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la presidenta @Claudiashein la inversión de @KiaMexico porque “es muy buena noticia” que impulsará la electro movilidad en el país. pic.twitter.com/EIxweLS11v — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 29, 2026

Sheinbaum destaca confianza de Kia en México

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el anuncio como una señal de confianza en la economía mexicana y destacó que la inversión permitirá avanzar en la fabricación de vehículos eléctricos y en la creación de una red para cargarlos.

Andy Kim, presidente de Kia México, sostuvo que la compañía mantendrá sus inversiones en talento, sostenibilidad y electromovilidad. Actualmente, la planta cuenta con alrededor de 2 mil 600 colaboradores, mientras que más de 85 mil personas participan directa o indirectamente en su cadena de suministro.

El proyecto forma parte de los objetivos del Plan México, que busca elevar el contenido nacional de los productos, sustituir importaciones y fortalecer las cadenas de proveedores ante los cambios en las reglas comerciales y los aranceles de la industria automotriz.

IO