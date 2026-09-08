OMS alerta que brote de ébola en RDC sigue fuera de control; suma 3 mil 226 muertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el brote de ébola por virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) continúa “fuera de control”, con 6 mil 686 casos y 3 mil 226 muertes reportadas.

La oficina regional de la OMS para África señaló que la epidemia presenta una evolución desigual: mientras algunas zonas muestran mejoría, en otras continúa la transmisión, aparecen nuevos focos y aumenta la dispersión geográfica.

El organismo también alertó que el riesgo de propagación sigue siendo “muy alto” dentro de la RDC y “alto” para los países vecinos con frontera terrestre.

¿Cuántas personas han sido vacunadas contra el ébola?

Hasta el 6 de septiembre, un total de 2 mil 7 trabajadores de la salud y personal de primera respuesta habían recibido la vacuna Ervebo en seis zonas sanitarias de las provincias de Tshopo, Bas-Uélé e Ituri.

Sin embargo, la OMS aclaró que la eficacia de esta vacuna contra la variante Bundibugyo en humanos todavía no está demostrada, por lo que su uso se mantiene dentro de protocolos de investigación clínica.

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Además, continúan en desarrollo otras dos vacunas que se encuentran en fase 1.

Brote se extiende por seis provincias

La epidemia abarca seis provincias que, en conjunto, cubren alrededor de 630 mil kilómetros cuadrados, una extensión que complica las labores de laboratorio, el rastreo de contactos y la logística de respuesta.

Aunque Ituri ha mostrado una reducción moderada de contagios, Kivu del Norte registra un repunte sostenido y ya superó los mil casos.

OMS alerta por aumento de muertes comunitarias

La agencia de Naciones Unidas también manifestó preocupación por las llamadas muertes comunitarias.

As Ebola sweeps across the eastern DR Congo, ensuring families meet their basic food needs is crucial to halt the spread of the deadly disease.



In an interview with UN News, @WFP calls for urgent aid to accompany the Ebola response. https://t.co/CTUopn8x4w pic.twitter.com/4HKETZRGfB — UN News (@UN_News_Centre) September 8, 2026

Durante la última semana, estas representaron 75 por ciento de las muertes confirmadas, una situación asociada con dificultades para acceder a atención médica, problemas de transporte, desconfianza de la población y retrasos en la detección.

La OMS pidió reforzar la identificación temprana de casos, el seguimiento de contactos, la prevención de infecciones en centros de salud y la preparación de zonas consideradas de alto riesgo.

El organismo mantiene como bajo el riesgo global y para el resto del continente africano.

IO