Brote de ébola se agrava en República Democrática del Congo: suben a 625 los muertos

El brote de ébola que afecta el este de la República Democrática del Congo continúa en expansión y ya dejó 625 personas muertas, de acuerdo con el informe más reciente del gobierno de ese país.

El Ministerio de Comunicación y Medios indicó que, hasta el 9 de julio, se habían confirmado mil 792 casos. Con esas cifras, la tasa de letalidad se situó en 34.1 por ciento, lo que refleja la gravedad de una emergencia sanitaria que también alcanzó territorio de Uganda.

Las autoridades congoleñas mantienen bajo aislamiento u hospitalización a 764 pacientes, mientras que 295 personas lograron recuperarse. El rastreo de contactos llegó a 78.6 por ciento, una tarea esencial para identificar a quienes estuvieron expuestos y cortar nuevas cadenas de transmisión.

¿Dónde se concentra el brote de ébola?

La epidemia tiene su principal foco en Ituri, provincia situada en el este del país y fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. También se reportaron casos en Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Las autoridades investigan, además, dos contagios detectados en Kisangani, capital de la provincia de Tshopo. Uno de ellos estaría relacionado con el epicentro en Ituri, mientras que el segundo no tendría todavía un vínculo geográfico identificado, lo que incrementó la preocupación por posibles cadenas de transmisión no detectadas.

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El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, aunque especialistas consideran que el virus pudo circular durante varias semanas antes de su detección. Los conflictos armados, los desplazamientos de población, la falta de recursos y los ataques contra trabajadores sanitarios han complicado las tareas de contención.

¿Qué tipo de ébola circula en el Congo?

Los análisis identificaron la variante Bundibugyo, una forma menos común del virus del ébola. Su tasa de letalidad suele ubicarse entre 30 y 50 por ciento, y actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico contra esta cepa.

Esta situación diferencia el brote actual de otros causados por la variante Zaire, para la cual sí existen herramientas de vacunación utilizadas en emergencias anteriores.

El ébola llega a Uganda

La epidemia también cruzó la frontera hacia Uganda, donde se reportaron 20 contagios confirmados, 15 considerados importados desde territorio congoleño. Entre esos casos se contabilizaron dos fallecimientos.

La propagación regional llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica y los controles fronterizos. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el riesgo de expansión en África subsahariana es alto, aunque la posibilidad de una propagación global se mantiene baja debido a que el virus se transmite por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas enfermas.

El avance del brote mantiene bajo presión a los servicios sanitarios del este del Congo, donde las autoridades buscan ampliar el rastreo de contactos, asegurar el aislamiento de pacientes y garantizar el acceso de los equipos médicos a comunidades afectadas.

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