Presidenta Sheinbaum defiende reforma sobre doble nacionalidad para presidentes y gobernadores

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este miércoles la reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad única para quienes busquen ocupar la Presidencia de México o una gubernatura, después de su aprobación en el Senado.

Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que la modificación no impide que las y los mexicanos tengan dos o más nacionalidades, sino que fija una condición específica para encabezar los poderes Ejecutivos federal y estatales.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y generó posiciones encontradas entre Morena y legisladores de oposición durante su discusión en el Senado.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la doble nacionalidad?

Sheinbaum afirmó que quien aspire a representar al país desde la Presidencia debe mantener únicamente la nacionalidad mexicana.

“Las y los presidentes de México sólo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quién defender”, señaló la mandataria.

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También rechazó que la reforma busque limitar los derechos de mexicanos que viven en otros países o de personas que cuentan con más de una nacionalidad.

Explicó que cualquier ciudadano puede conservar dos, tres o más nacionalidades, pero deberá renunciar a las adicionales si pretende ocupar la Presidencia o una gubernatura.

La presidenta consideró que este requisito responde a la responsabilidad que implica representar al Estado mexicano.

¿Por qué la oposición votó contra la reforma?

Sheinbaum cuestionó que la iniciativa no obtuviera respaldo unánime y dijo que esperaba que todas las fuerzas políticas apoyaran el cambio constitucional.

El PAN, por su parte, argumentó durante el debate que la reforma restringe el derecho de mexicanos con doble nacionalidad a ser votados y afecta principalmente a integrantes de comunidades migrantes.

#MañaneraDelPueblo. “Los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo”, subraya @Claudiashein. Afirma que es falso que se afecte el derecho a los paisanos que tengan doble o triple nacionalidad. pic.twitter.com/4cdByKd2Qb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 30, 2026

Legisladores de ese partido también señalaron que la legislación vigente ya contemplaba requisitos relacionados con la nacionalidad para determinados cargos.

La mandataria rechazó esa interpretación y reiteró que la reforma no modifica el derecho general de los ciudadanos mexicanos a tener otra nacionalidad, sino los requisitos aplicables a quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal o alguno de los estados.

IO