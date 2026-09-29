Senado aprueba reforma que exige nacionalidad única para Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno

El Senado de la República aprobó este martes 29 de septiembre la reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En la votación en lo particular, el proyecto recibió 86 votos a favor, 43 en contra y cero abstenciones, después de que Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) rechazaron las reservas presentadas durante la discusión. La reforma fue enviada a los congresos estatales para continuar su proceso constitucional.

¿Qué cambia con la reforma sobre doble nacionalidad?

La modificación afecta los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Establece que quienes busquen encabezar el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales o la Jefatura de Gobierno capitalina no deberán tener otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda, la persona deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato. La medida no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general.

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La reforma también contempla restricciones para adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, utilizar un pasaporte extranjero para hacer valer esa condición o acogerse a la protección diplomática de otro país.

Morena y aliados defienden requisito de nacionalidad única

Durante el debate, legisladores de Morena, PVEM y PT argumentaron que la modificación busca establecer reglas más claras sobre la relación de quienes ocupen los principales cargos ejecutivos con otros Estados.

La senadora morenista Margarita Valdéz sostuvo que la reforma pretende garantizar que quienes lleguen a la Presidencia mantengan su lealtad exclusivamente con México.

En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la medida al considerar que puede restringir derechos políticos de mexicanos que han adquirido otra nacionalidad, especialmente migrantes.

📌 El Senado aprobó establecer en la Constitución que quienes aspiren a encabezar poderes ejecutivos solo cuenten con la nacionalidad mexicana. pic.twitter.com/sqg3eA2OdN — Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026

Reforma deberá pasar por congresos estatales

Al tratarse de una modificación constitucional, el proyecto todavía requiere la aprobación de al menos 17 congresos locales para quedar formalmente incorporado a la Constitución.

El proyecto prevé que las nuevas reglas tengan efectos a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no modificarían los requisitos de quienes actualmente ocupan esos cargos.

La aprobación en el Senado representa así un nuevo paso en el proceso legislativo, pero la reforma todavía no ha concluido su ruta constitucional.

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