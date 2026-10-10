Evacúan por mar a 80 personas en Puerto Vallarta ante la amenaza del huracán Simón

Ante el riesgo que representa el acercamiento del huracán Simón a las costas de Jalisco, autoridades estatales y personal de la Secretaría de Marina evacuaron a 80 personas de comunidades costeras del sur de Puerto Vallarta, donde las condiciones del mar y las lluvias complican el acceso por tierra.

El operativo fue coordinado por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en colaboración con elementos navales, quienes utilizaron la embarcación tipo ferry Ferry 1 para trasladar a los habitantes hacia zonas de resguardo.

Las labores de evacuación se concentraron en las localidades de Yelapa, Quimixto y Las Ánimas, cuyos habitantes fueron puestos a salvo como medida preventiva ante el incremento del oleaje y las precipitaciones asociadas al fenómeno meteorológico.

Rescatan también a mascotas durante la evacuación

Además de las 80 personas evacuadas, los equipos de emergencia facilitaron el traslado de animales de compañía para que pudieran permanecer con sus familias en condiciones seguras.

En total, fueron rescatados ocho perros y un conejo, que viajaron a bordo de la embarcación durante el traslado hacia los refugios temporales.

Marco Antonio Peña de Plazola, segundo oficial de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, informó que el despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina y precisó que la mayoría de las personas se encontraba en Yelapa, mientras que otras fueron evacuadas de Quimixto y Las Ánimas.