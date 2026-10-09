Huracán Simón deja inundaciones y cortes de luz en Guerrero; alertan por posible impacto en Jalisco y Colima

El Huracán Simón provocó inundaciones, deslaves, afectaciones en viviendas y cortes de energía eléctrica en Guerrero, aunque hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni desaparecidas, informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda este viernes 9 de octubre.

Durante un enlace desde Acapulco con la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Palacio Nacional, la mandataria estatal presentó un balance de las afectaciones, mientras que las titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Protección Civil informaron sobre el restablecimiento del servicio eléctrico y la posible trayectoria del fenómeno meteorológico.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, advirtió que Simón podría alcanzar las categorías 3 o 4 antes de aproximarse a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana, aunque aclaró que todavía no se puede determinar su intensidad ni el punto exacto de ingreso a territorio nacional.

Guerrero reporta saldo blanco tras inundaciones por huracán Simón

Desde las instalaciones del C5 en Acapulco, Evelyn Salgado informó que Guerrero mantiene saldo blanco tras las lluvias asociadas con el Huracán Simón.

Explicó que las precipitaciones ocasionaron inundaciones en distintas colonias del puerto, con afectaciones en vehículos, viviendas y establecimientos comerciales, además de arrastre de materiales, deslaves y cierres parciales de vialidades.

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La gobernadora señaló que se habilitaron 34 refugios temporales de manera preventiva, aunque hasta el momento del informe no había sido necesario utilizarlos.

También detalló que se desplegaron mil 683 personas para atender la emergencia, entre brigadistas, voluntarios y servidores públicos.

Las labores incluyeron recorridos y retiro de materiales en zonas como Colosio, Coloso, Llano Largo, Puerto Marqués y el bulevar de las Naciones.

Salgado Pineda indicó que las inundaciones habían disminuido en distintos puntos de Acapulco, pero advirtió que continuaría la vigilancia ante el pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales.

Asimismo, confirmó la suspensión de clases en Acapulco, Centro, Montaña, Costa Grande y Costa Chica, además de actividades no esenciales y la navegación en el puerto.

CFE restablece 90.5% del servicio eléctrico afectado en Guerrero

Por su parte, Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, informó que al corte de las 5:00 horas de este viernes se había restablecido el suministro eléctrico al 90.5 por ciento de los usuarios afectados por el Huracán Simón.

Explicó que las primeras afectaciones se registraron el jueves a las 15:54 horas, cuando la subestación Puerto Marqués sufrió una inundación.

También se reportaron daños en una línea de alta tensión, 11 circuitos, un ramal de media tensión y 10 postes.

La funcionaria señaló que 6 mil 135 usuarios permanecían sin servicio, principalmente en zonas donde los deslaves dificultaban el acceso, como San Luis Acatlán, en la región de Costa Chica.

Para atender la contingencia, la CFE dispone de 2 mil 316 trabajadores electricistas, 300 grúas, 726 vehículos ligeros, plantas de emergencia y cuatro helicópteros distribuidos en puntos estratégicos de los estados que podrían resultar afectados.

¿Dónde podría impactar el huracán Simón este fin de semana?

Laura Velázquez informó que, al momento del reporte, el huracán Simón era categoría 1 y se localizaba a 355 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 525 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno avanzaba hacia el noreste a una velocidad de 7 kilómetros por hora; sin embargo, los modelos meteorológicos indicaban un posible cambio de trayectoria hacia el norte.

La titular de Protección Civil explicó que la zona de eventual impacto podría ubicarse entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, en Jalisco, además del área de Manzanillo, Colima.

Ante este escenario, anunció que este viernes se instalarán tres centros de mando en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Manzanillo, con participación de las autoridades estatales, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Velázquez pidió a la población de las zonas costeras mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones de resguardo y evacuación que emitan las autoridades.

La funcionaria reiteró que la categoría con la que Simón podría aproximarse a las costas mexicanas todavía estaba sujeta a la evolución del sistema meteorológico.

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