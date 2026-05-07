La Secretaría de Hacienda rechaza solicitud de préstamo millonario al Gobierno de Campeche

Las observaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la iniciativa del crédito por mil millones de pesos, aprobada hace poco menos de cinco meses, obligarán al Poder Legislativo a someter nuevamente el documento a votación con las modificaciones correspondientes. Posteriormente, será turnado al Poder Ejecutivo para que gestione el financiamiento ante la institución bancaria correspondiente, confirmaron diputados de la LXV Legislatura Local.

De acuerdo con el coordinador parlamentario priista Miguel Pool Alpuche, el crédito fue aprobado en la última sesión del periodo 2025; sin embargo, la SHCP realizó algunas observaciones al documento, las cuales deberán ser solventadas antes de que sean remitidas nuevamente.

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Las observaciones se centran principalmente en el gasto y la forma en que deberán aplicarse los recursos, por lo que la iniciativa deberá regresar al Poder Legislativo para aprobar las modificaciones remitidas por Hacienda.

Aunque el proyecto fue aprobado en diciembre de 2025, debido a las observaciones emitidas por la dependencia federal, deberá volver a la Cámara de Diputados local. No se modificarán aspectos de fondo, sino ajustes en la redacción para precisar la ejecución del presupuesto.

Por su parte, la comisionada nacional del Partido del Trabajo (PT) y diputada local Ana María López Hernández, señaló que el financiamiento aún no ha sido aprobado y que existen “cuestiones administrativas” pendientes.

Afirmó que los recursos destinados a obras de infraestructura carretera todavía no han ingresado a las arcas estatales, por lo que el Poder Legislativo revisará nuevamente la iniciativa. Asimismo, dijo desconocer qué institución bancaria otorgará el financiamiento.

Cabe recordar que el 18 de diciembre de 2025, por unanimidad, los 32 diputados asistentes aprobaron el Paquete Económico 2026, integrado por la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la iniciativa de financiamiento adicional por mil millones de pesos. La aprobación contó con el respaldo de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN, PT y PVEM, mientras que los tres legisladores del PRI no asistieron a la sesión.