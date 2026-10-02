Camión de carga cae en un socavón del bulevar Kukulcán en Cancún: VIDEO

La mañana de este viernes se registró un socavón sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 12.5 de la zona hotelera de Cancún, donde un camión de carga quedó parcialmente atrapado luego de que las llantas delanteras de la pesada unidad cayeran en el hundimiento, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación vehicular.

El incidente fue reportado a través del número de emergencias 911, luego de que automovilistas alertaran sobre un camión que había quedado atorado cuando circulaba en dirección del centro de la ciudad hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Turística se trasladaron al lugar para verificar lo ocurrido y confirmar las condiciones en las que se encontraba el conductor. Durante la inspección, las autoridades detectaron que una parte del pavimento había cedido, formando un socavón en el que quedaron atrapadas las llantas delanteras del vehículo de carga

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Por protocolo, también acudieron paramédicos para brindar atención prehospitalaria en caso de que fuera necesario; sin embargo, tras la valoración de la situación, se confirmó que no había personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales y afectaciones a la vialidad.

Al sitio también llegaron trabajadores y una grúa para realizar las maniobras necesarias para levantar la unidad y retirarla del hundimiento. Las labores requirieron precaución debido a las condiciones del pavimento y al tamaño del vehículo involucrado.

El percance ocasionó circulación lenta sobre el bulevar Kukulcán, principalmente en el tramo comprendido entre Plaza La Isla y Plaza Kukulcán, donde los automovilistas tuvieron que avanzar con mayor precaución y enfrentar retrasos para continuar su trayecto.

La situación se sumó a las complicaciones viales que ya se registran en este sector de la zona hotelera debido a los trabajos de construcción del distribuidor vial, que mantienen actividad en la zona y afectan el desplazamiento de los vehículos.

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El socavón volvió a poner en evidencia las dificultades que puede enfrentar la circulación en uno de los principales corredores turísticos de Cancún, por donde transitan diariamente trabajadores, residentes, turistas y unidades de transporte público y de carga de mercancías.

Mientras se realizaban las maniobras para retirar el camión, se recomendó a los conductores extremar precauciones al circular por el área, respetar las indicaciones de las autoridades y considerar posibles retrasos, especialmente para quienes se dirigían hacia el aeropuerto o transitaban por ese tramo del bulevar Kukulcán.